債限談判進入最後階段 兩黨不排除假期再戰

美國距離國債違約僅剩不到一星期，每天都是關鍵時刻，共和黨眾院議長麥卡錫仍呼籲同僚堅持立場，要求政府縮減支出。(Getty Images)

拜登總統派出的債限談派代表24日持續與共和黨 眾議員磋商，雙方均稱對話具有建設性，彼此都有意願達成協意調高美國31.4兆元國債上限，避免淪落政府違約的災難後果；國殤紀念日(Memorial Day)長周末到來，共和黨籍眾議員說，25日將開始休會，但如果有需要的話，將把國會議員召回華府投票。

麥卡錫：雙方有機會達協議

白宮不願刪減支出，眾院議長麥卡錫表達失望。（美聯社）

經過在白宮 舉行的四小時談判後，共和黨籍眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)24日下午對媒體說協商已有進展，晚間將持續磋商。他表示，雖然還有幾項議題有待解決，但雙方有機會達成協議。

麥卡錫接受媒體訪問時說：「我們獲得某些進展。這是非常正面的消息。」他表示：「我想確保我們達成正確的協議，我們正朝目標努力中。」

他答覆媒體詢問時表示：「我們不會違約的。」他也說，在白宮舉行的最新談判「出現某些進展」，「我希望盡最大力量去努力，不要讓協商中斷」。

眾院民主黨進步派24日記者會警告拜登總統不能對共和黨的刪減預算要求讓步。圖為進步派黨團領袖眾議員賈亞帕指共和黨的提議不切實際。(路透)

白宮發言人：談判頗有成果

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在新聞簡報會上表示，談判頗有成果。她說，如果談判在彼此都有善意的前提下持續進行，將能達成協議。

不過，路透報導指出，白宮官員與民主黨 籍眾議員譴責共和黨挾持美國經濟做為人質，以脅迫手段讓原本無法過關的計畫得逞。民主黨人士說，共和黨應該做出更多讓步，因為任何協議交付表決時，終究還是需要民主黨國會議員的投票。

尚皮耶說，從極右派陣線「州眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)成員發言公然把美國的完全誠信(full faith and credit)條款當成了人質。

財政部日前已經提出警告，美國最快在6月1日就將無法支應所有開銷，距今只剩下一周，而國會在兩黨分歧的情況下，法案表決恐將耗時數日。共和黨在眾院享有222票對213票的多數，民主黨在參議員則以51票對49票些微領先。

債限僵局 道瓊指數已連4黑

兩黨債限談判沒有進展，股市也連跌4天，顯示投資人缺乏信心。（Getty Images)

道瓊工業指數到24日，已連續第四天下跌。

麥卡錫先前表示，任何協議都不能包括增稅，共和黨也堅持必須刪減聯邦政府可支配支出(discretionary spending)，不同意拜登提議的維持相同水準。

美聯社報導分析，共和黨強調不會刪減國防預算及某些退役軍人福利，但其他聯邦計畫則要大規模削減，如此手段打破了國會向來只討論預算上限的傳統。麥卡錫與共和黨談判人員說，民主黨唯有接受共和黨對於大幅刪減聯邦計畫預算的要求，才能得到舉債上限得以調高的最終目標。

就在白宮持續與共和黨磋商的同時，部分民主黨眾議員24日對拜登與共和黨交手的方式表示挫折，擔心民主黨的優先事項可能遭到忽略，而且拜登對於共和黨的主張沒有極力回絕。

民主黨籍德州聯邦眾議員傑克森李(Sheila Jackson Lee)23日在每周例行黨團會議上，要求眾院民主黨領袖傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)轉告拜登應該立即對全國人民發表談話，說明共和黨如何玩弄經濟、倘若發生債務違約將讓百姓生活受到如何衝擊。