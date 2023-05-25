債限談判進入最後階段 兩黨不排除假期再戰
拜登總統派出的債限談派代表24日持續與共和黨眾議員磋商，雙方均稱對話具有建設性，彼此都有意願達成協意調高美國31.4兆元國債上限，避免淪落政府違約的災難後果；國殤紀念日(Memorial Day)長周末到來，共和黨籍眾議員說，25日將開始休會，但如果有需要的話，將把國會議員召回華府投票。
麥卡錫：雙方有機會達協議
經過在白宮舉行的四小時談判後，共和黨籍眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)24日下午對媒體說協商已有進展，晚間將持續磋商。他表示，雖然還有幾項議題有待解決，但雙方有機會達成協議。
麥卡錫接受媒體訪問時說：「我們獲得某些進展。這是非常正面的消息。」他表示：「我想確保我們達成正確的協議，我們正朝目標努力中。」
他答覆媒體詢問時表示：「我們不會違約的。」他也說，在白宮舉行的最新談判「出現某些進展」，「我希望盡最大力量去努力，不要讓協商中斷」。
白宮發言人：談判頗有成果
白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在新聞簡報會上表示，談判頗有成果。她說，如果談判在彼此都有善意的前提下持續進行，將能達成協議。
不過，路透報導指出，白宮官員與民主黨籍眾議員譴責共和黨挾持美國經濟做為人質，以脅迫手段讓原本無法過關的計畫得逞。民主黨人士說，共和黨應該做出更多讓步，因為任何協議交付表決時，終究還是需要民主黨國會議員的投票。
尚皮耶說，從極右派陣線「州眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)成員發言公然把美國的完全誠信(full faith and credit)條款當成了人質。
財政部日前已經提出警告，美國最快在6月1日就將無法支應所有開銷，距今只剩下一周，而國會在兩黨分歧的情況下，法案表決恐將耗時數日。共和黨在眾院享有222票對213票的多數，民主黨在參議員則以51票對49票些微領先。
債限僵局 道瓊指數已連4黑
道瓊工業指數到24日，已連續第四天下跌。
麥卡錫先前表示，任何協議都不能包括增稅，共和黨也堅持必須刪減聯邦政府可支配支出(discretionary spending)，不同意拜登提議的維持相同水準。
美聯社報導分析，共和黨強調不會刪減國防預算及某些退役軍人福利，但其他聯邦計畫則要大規模削減，如此手段打破了國會向來只討論預算上限的傳統。麥卡錫與共和黨談判人員說，民主黨唯有接受共和黨對於大幅刪減聯邦計畫預算的要求，才能得到舉債上限得以調高的最終目標。
就在白宮持續與共和黨磋商的同時，部分民主黨眾議員24日對拜登與共和黨交手的方式表示挫折，擔心民主黨的優先事項可能遭到忽略，而且拜登對於共和黨的主張沒有極力回絕。
民主黨籍德州聯邦眾議員傑克森李(Sheila Jackson Lee)23日在每周例行黨團會議上，要求眾院民主黨領袖傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)轉告拜登應該立即對全國人民發表談話，說明共和黨如何玩弄經濟、倘若發生債務違約將讓百姓生活受到如何衝擊。
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