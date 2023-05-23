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南太角力再下一城 美、巴紐簽國防合作協議

編譯陳曉慈／綜合22日電
國務卿布林肯(左)與巴布亞紐幾內亞國防部長達基(右)22日簽署雙邊「國防合作協議」。巴紐總理馬拉普(中)在簽署儀式上表示，協議將促進巴紐經濟安全。(Getty Images)
國務卿布林肯(左)與巴布亞紐幾內亞國防部長達基(右)22日簽署雙邊「國防合作協議」。巴紐總理馬拉普(中)在簽署儀式上表示，協議將促進巴紐經濟安全。(Getty Images)

國務卿布林肯22日與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普(James Marape)簽署雙邊「國防合作協議」(DCA)。布林肯表示，該軍事協議將強化巴紐國防能力，並讓美巴聯合軍事訓練更容易進行。專家指出，部分太平洋島國認為不該在全球地緣強權間選邊站，如今巴紐選擇與美方合作，可能埋下區域紛爭隱患。

美援助巴紐4500萬元 加強經濟與軍事合作

「美國之音」報導，該協議內容包括強化巴紐國防基礎設施及能力，並讓美軍輪駐巴紐機場及港口。國務院表示，華府將提供巴紐4500萬元資金，加強雙方經濟及安全合作，包括提供巴紐軍隊防護裝備、應對氣候變遷、查緝跨國犯罪以及對抗愛滋病。

美國與巴布亞紐幾內亞22日簽署雙邊「國防合作協議」，圖為巴紐警方巡邏艇在莫爾斯比...
美國與巴布亞紐幾內亞22日簽署雙邊「國防合作協議」，圖為巴紐警方巡邏艇在莫爾斯比港巡邏。(Getty Images)

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」研究員拉維爾(Maholopa Laveil)說，巴紐簽署該協議，等同向其他太平洋國家表示，該區最大國已選擇澳洲與美國等西方勢力作為安全合作夥伴。

拉維爾還說，斐濟今年初才宣布中止與中國合作的警察培訓及交流協議，加上巴紐這份協議，是美國的「兩大勝利」，不僅成功拉攏太平洋最大兩島國加入美方陣營，也限制北京在太平洋地區的影響力擴張。不過，巴紐政府也可能會以北京威脅做為籌碼，要求美國增加投資。

學者憂埋下區域紛爭隱患

巴布亞紐幾內亞大學國際關係專家凱庫(Patrick Kaiku)指出，部分太平洋島國認為不該在全球地緣強權間選邊站。索羅門群島去年才與中國簽訂安全協議，如今巴紐選擇與美國合作，可能導致長期團結對外的太平洋島國出現區域紛爭。

華府智庫「大西洋理事會」全球中國中心客座研究員諾瓦克(Parker Novak)則提到，拜登親訪巴紐原本將成為美國重視太平洋島國的強力象徵，如今因國內債務危機臨時取消行程，反引發對美國履約能力的質疑。但諾瓦克認為，隨著布林肯及其他白宮高官代替前往，應該不會對美國在太平洋地區的努力造成長期損害。

美國與巴布亞紐幾內亞22日簽署雙邊「國防合作協議」，圖為國務卿布林肯(右)與巴紐...
美國與巴布亞紐幾內亞22日簽署雙邊「國防合作協議」，圖為國務卿布林肯(右)與巴紐總理馬拉普握手。(Getty Images)

巴紐國內湧現抗議聲浪

當地媒體報導，簽約當天巴紐各地大學都出現示威遊行，認為該協議給予美軍過多巴紐重要戰略地點的使用權，並質疑該協議將讓巴紐捲入美中戰略競爭中。巴布亞紐幾內亞大學生晚間於校園內燃燒輪胎示威，並朝路過的汽車丟擲石頭。

巴紐政府則在聲明中強調，該協議將不會阻礙巴紐與中國等其他國家合作，並指出軍事基礎設施獲美方協助修葺及改善後，仍歸巴紐所有。

印度總理莫迪21日也飛抵巴紐，他22日向在該國召開的第三屆「印太島嶼合作論壇」(FIPIC)14位領袖喊話說，在供應鏈中斷和氣候變遷下，新德里將成為可靠夥伴。莫迪當天也與馬拉普會談，討論商業、技術、醫療保健及因應氣候變遷等領域的合作。

氣候變遷 布林肯 幾內亞

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