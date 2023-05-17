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馬斯克要你支持特定候選人？國會議員憂AI假訊息影響大選

編譯俞仲慈／綜合16日電
參院司法委員會隱私科技法律小組16日就如何立法規範迅速發展的人工智慧的運用，舉行聽證，邀請OpenAI執行長奧特曼等專家出席作證。(Getty Images)
參院司法委員會隱私科技法律小組16日就如何立法規範迅速發展的人工智慧的運用，舉行聽證，邀請OpenAI執行長奧特曼等專家出席作證。(Getty Images)

近幾個月來，全球各軟體科技公司投入數十億元，競相研發人工智慧(AI)產品，ChatGPT原創設計公司OpenAI首席執行長奧特曼(Sam Altman)16日應邀出席參院聽證會，對於AI科技恐成為操控選舉的工具，強調是「值得關注的重要領域」。

夏威夷州民主黨籍聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)也對於選舉期間，AI科技遭到濫用表示憂心；她說，「試想選舉期間，一張前總統川普被紐約警方逮捕的照片在網路上流傳會是甚麼情況。」

國會為制定AI監管機制，尋求共識，並邀請奧特曼出席聽證會，對於AI科技操縱、說服或製造虛假訊息，憂心忡忡表示「對此(AI濫用)戒慎恐懼」。奧特曼也針對AI產品潛在危險性，呼籲聯邦政府制定規範，避免遭到有心人士濫用。

支持監管AI科技的新澤西州民主黨籍聯邦參議員布克(Cory Booker)坦承，「沒有辦法將這個精靈塞進瓶子裡，放眼全球，AI正處於爆炸式擴散階段。」

事實上，成本低廉且功能強大的AI技術可以合成各種照片、影片以及語音，而且精確度到了真假難辨的地步。「AI技術在語音和視頻已取得驚人進展，只要大規模製作並散布到社交平台，即會產生巨大影響。」網絡安全公司ZeroFox資訊副總裁納許(A.J. Nash)強調。

Allen Institute for AI創辦人兼執行長艾齊奧尼(Oren Etzioni)也表示，「如果馬斯克(Elon Musk)親自致電給你，希望你投票給某個候選人時，怎麼辦？」他坦承「很多人會聽他的話，但那個人其實不是馬斯克。」

共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)上個月公布一支反烏托邦網路廣告，以扭曲的文字與照片描述拜登總統，「如果我們有史以來最軟弱的總統再次當選怎麼辦？」廣告文案還寫道「如果拜登2024年連任，AI科技將操控國家的未來發展。」

德州網絡安全公司Forcepoint全球首席技術長斯托亞諾夫(Petko Stoyanov)表示，「RNC坦承廣告使用AI技術，但其他居心不良的政治團體和外國競爭者，絕對不會承認。」 他並預估未來大選，肯定會有AI假訊息帶風向以左右選民投票意向。

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