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司法部起訴前蘋果華人工程師 竊取自駕技術逃往中國

記者張聲肇／綜合報導
司法部16日宣布起訴五名偷竊技術圖利中國、俄國、伊朗的被告，其中三人為華裔，包括偷竊自動駕駛車商業祕密後逃往中國的前蘋果公司工程師。示意圖。（路透）
司法部16日宣布起訴五名偷竊技術圖利中國、俄國、伊朗的被告，其中三人為華裔，包括偷竊自動駕駛車商業祕密後逃往中國的前蘋果公司工程師。示意圖。（路透）

司法部16日宣布起訴五名偷竊技術圖利中國、俄國、伊朗的被告，其中三人為華裔，包括偷竊自動駕駛車商業祕密後逃往中國的前蘋果公司工程師。

這五人都涉嫌竊取技術與商業機密，其中兩名被控透過「採購網絡」幫助俄國軍方與情報單位獲取敏感技術。

司法部2月成立特別小組以保護本國敏感技術，這波起訴是該小組調第一次展現成果。

司法部國安組負責人歐爾森(Matt Olsen)說，為了杜絕敏感技術落到外國敵人手中，「我們隨時警惕。」「我們會竭盡所能防止這些先進工具落入外國敵人之手。」

被告王偉保(Weibao Wang，音譯，35歲)是前蘋果工程師，2016年入職，居住在加州山景市(Mountain View)。起訴書中指出，他2017年被一家在美國的中國公司雇用開發自駕車技術，但過了四個月，向蘋果公司辭職。他在辭職前加入一家母公司在中國的美國公司，擔任高端電腦工作。檢方指他當時就開始下載大量蘋果研發的演算資料數據。

司法部說，他從蘋果離職後，蘋果發現他已取得大量申請專利的資料，2018年6月27日調查人員搜查他的居所，查獲「大量」蘋果資料，並要他不得擅離住所。結果他當天晚上使用從舊金山飛住廣州的單程機票搭機離開美國，逃逸無蹤。

蘋果2014年啟動「泰坦計畫」(Project Titan)，從零開始設計自動車，但進行並不順利。去年12月報導說，蘋果延後了原定2026年推出自動駕駛汽車的計畫。該公司交給加州政府的檔案顯示，蘋果已在加州測試自駕車。

第二件與中國有關的竊密案，被告是現年64歲的加州居民李立明( Liming Li，音譯)，涉嫌竊取加州雇主的商業秘密，到中國創立自己的公司。

第三案是紐約州檢察官起訴希臘人波格尼可洛斯(Nikolaos "Nikos" Bogonikolos)，在北約擔任國防承包商時，涉嫌將美國原創的的軍事科技偷偷賣給俄國。

第四案被告帕簇里亞(Oleg Sergeyevich Patsulya)和貝瑟丁(Vasilii Sergeyevich Besedin)都是俄國人，涉嫌透過他們在佛州的公司寄送飛機零件給俄國航空公司，但出口許可被商務部擋了下來。

第五案被告喬向江( Xiangjiang Qiao，音譯，亦名Joe Hansen，39歲)涉嫌透過被美國制裁的公司向伊朗提供製造大型殺傷武器的材料。

除了喬向江和王偉保現在中國外，其餘三人均已被捕。

蘋果 加州 俄國

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