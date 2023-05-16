共和黨稱拜登家族海外不法謀利 卻沒證人

共和黨眾院監督委員會主席柯默。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )上周不理會關於拜登 總統擔任副總統期間疑涉收賄傳票的訴求後，共和黨籍眾院 監督委員會主席柯默(James Comer)14日表示，委員會與FBI舉報者失聯，此人指控拜登及其家族涉嫌不法謀利。柯默辦公室15日澄清，失聯的舉報者與委員會向FBI索取紀錄的案件無關。

柯默領導調查拜登擔任副總統期間，親屬在海外涉及不法企業交易的案件，但一直無法交代拜登如何從中獲利，以及親屬的任何交易如何影響拜登的政策決定。

柯默向來批評拜登政府讓調查受阻，他14日卻告訴「福斯新聞台」(Fox News)節目主持人瑪麗亞‧巴提若茉(Maria Bartiromo)說，他的辦公室無法聯絡上這項調查的一名舉報者。 柯默說，「很遺憾，我們找不到這名舉報者，我們希望此人還在。」

柯默表示，監督委員會要求FBI提交「FD-1023」案件的內部調查紀錄。

外界普遍懷疑，這名失聯的舉報者與眾院監督委員會及FBI的爭議有關，甚至有網路陰謀論宣稱拜登的盟友介入讓舉報者噤聲。

柯默辦公室15日澄清，失聯的舉報者與委員會向FBI索取紀錄的案件無關。

眾院監督委員會公關主任潔西卡‧柯林斯(Jessica B. Collins)表示，「這名握有拜登擔任副總統期間收受外國賄賂的吹哨者並未失蹤，柯默是指拜登家族涉及不法的另一名舉報者。」

共和黨眾議員已花費數月時間，查找拜登次子杭特及其他親屬涉及不法，以及在海外利用拜登名號吸金的線索，但都沒找到確切證據。

柯默及共和黨同僚在10日公布的36頁報告中，引述拜登親屬的銀行帳務資料，指其中包含「兜售影響力的模式」，矢言持續調查。

監督委員會的民主黨籍成員則極力阻止該報告，並在備忘錄中寫道，「柯默在缺乏證據的情況下，採用粗糙的牽連與影射抹黑手段」。