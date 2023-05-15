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邊界偷渡稍減緩 但移民法律訴訟接踵來

編譯陳韻涵／綜合14日電
加州邊城聖地牙哥13日仍有大批難民住在臨時搭建的收容帳篷，等候多日，希望能有機進入美國。(Getty Images)
加州邊城聖地牙哥13日仍有大批難民住在臨時搭建的收容帳篷，等候多日，希望能有機進入美國。(Getty Images)

美國法典第42卷(Title 42)畫下句點後，美墨邊境偷渡人數減少，但移民法律訴訟接踵而來，非法移民問題仍難解。

華爾街日報報導，美國法典第42卷行政命令宣告終止後，拜登總統的邊境政策目前看來已嚇阻創紀錄的移民湧入，但新上路的移民機制法律基礎脆弱，且遭受來自左右兩派的政治攻擊。

拜登的新邊境政策仰賴庇護申請等非法越境的嚴厲後果，每月允許數萬名庇護尋求者透過合法途徑入美。

更多難民 改用線上申請政庇

美國法典第42卷到期後，違法跨越美墨邊境而被捕的無證客人數，近日已逐漸減少，而邊境巡邏隊釋放拘留移民的速度也減緩。

目前已有愈來愈多無證客留在墨西哥的移民試圖利用新的政府應用程式預約申請庇護，而非冒著龐大的罰則風險，逕自非法入境。

拜登新策 兩黨都不滿

然而，拜登的新邊境政策已惹惱部分民主黨議員，關切限制尋求庇護的難民數量並不人道，而共和黨議員也不滿此政策，認為這項政策過於鬆散，且持續讓不該待在美國的人入境。

眾院國土安全委員會共和黨籍主席格林(Mark Green)14日表示，短期的非法移民數量下降沒有意義，「近幾天的數據下降，但無法預測峰值」。 

猶他州共和黨籍國會參議員羅穆尼(Mitt Romney)則說，「當這些案件宣判時，會被判決未受迫害，申請者會被告知要回家，但大多數人非法抵美，我們不知道他們身在何處。」

民主黨籍德州眾議員卡斯楚(Joaquin Castro)接受「英國廣播公司」(BBC)播客節目「Americast」訪問時，批評拜登的難民處理新方式，讓庇護申請者置身危險國家。他說：「我認為這是一項不良政策，在(前總統)川普做的時候就不好了。拜登政府也選擇這麼做，很糟。」

前總統柯林頓政府的移民官員、智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)資深研究員多麗絲·邁斯納(Doris Meissner)認同拜登的做法，她說：「政府的政策有其一致性，若這些關鍵訴訟讓法院頒布禁制令，將代表整個架構的挫敗。」

非法移民 拜登 庇護

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