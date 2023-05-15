國安部長：新策奏效 邊境無證移民闖關少50%

國土安全部長梅奧卡斯14日在CNN時政節目表示政庇新策收效，11日以來偷渡闖關人數減判。(取自CNN截頻)

根據海關及邊境保護局(CBP)統計，13日非法入境移民人數從之前每天超過1萬人減少到6300人，對此，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)公開表示，歸功於拜登 政府的移民政策奏效，才得以維持邊界地區安全。

梅奧卡斯14日接受有線電視新聞網(CNN)節目專訪時指出「我們已經為此過渡時期，規劃好幾個月，我們一直在執行我們的計劃，我們將繼續這樣做下去。」

美國法典42卷(Title 42)遣返令11日失效後，邊境無證移民人數比本周稍早，大幅減少50%。據國安部數據，邊境巡邏隊逮捕的移民數量減少50%，每日入境人數約與1月平靜時期相當，那時執法人員每日在美墨邊境逮捕4000人至5000人。

對於梅奧卡斯歸功政策湊效，共和黨人頗不以為然。眾院國土安全委員會主席、田納西州共和黨籍聯邦眾議員格林(Mark Green)表示，「部長沒有說的是，本周入境人數比史上任何時候、任何一周都來得多。」格林並強調梅奧卡斯引以為傲的數據，坐實拜登政府對處理無證移民毫無準備。

「有人知道法典42卷政策即將失效，所以本周前半，就開始有更多人潮入境，實際上是破紀錄的數字。」格林也表示，「我們並非拆散家庭，我覺得我們不該拆散家庭。」 強調拆散無證移民家庭 ，並未納入眾院共和黨團最近通過的邊境安全法案中。

眾院外交事務委員會主席、德州共和黨籍聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)接受美國廣播公司(ABC)節目專訪時，也為自家移民新法案護航，「過去兩年半來，已經不言自明，有500萬人非法入境，不能再繼續下去了。」

另一方面，美國公民自由聯盟(ACLU)指控拜登政府的移民限制不符人道精神，並危害無證移民身陷險境，決定提告，但梅奧卡斯堅稱白宮已經為無證移民設置更多合法管道，但尋求庇護者「必須符合更高門檻」，「這並非對庇護者下達禁令，我們有善盡人道主義的義務和維護安全的問題，必須將偷渡客拒之門外。」梅奧卡斯補充道。

拜登政府新移民政策規定，被視為非法滯留的無證移民可能會透過「加速遣返」程序而被被驅逐出境，並且禁止五年內再次入境，同時國土安全部強調，被驅逐出境後若再次入境的非法移民，將面臨刑事起訴。