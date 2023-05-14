庇護制度兩黨不同調 移民協議渺茫

民主、共和兩黨部分人本希望隨著美國法典第42卷(Title 42)的落幕，造成的邊界難民危機，能迫使雙方在無證移民制度的改革上達成協議，目前兩黨的談判陷於破裂。

現時在美墨邊境大量無證民提出庇護 申請，使本已非常棘手的兩黨談判變得更加複雜，達成移民協議的希望變得渺茫。

過去數月來，兩黨約有八名國會議員私下討論在無證移民制度改革方面達成妥協，但最近幾天在如何處理庇護問題上出現分歧。

其中之一的德拉瓦州民主黨 籍聯邦參議員昆斯(Chris Coons)表示情況已發生了變化，之前雙方主要是設法達成協議，將資金用於邊境安全，然而要在庇護問題上卻各走各路，因為這是一個價值觀問題。

一直以來，給無證移民提供庇護，主要予以因種族、宗教、政治觀點等遭到迫害的申請者。 但近年來，這些藉口反而成為一種取得庇護的策略，因為誰都知道，即使並無其事，但他們的案件可能需要數年時間才能得到審理。

數據顯示，移民法庭審理的庇護申請案，在過去十年中增加了七倍多，因而這個問題成為兩黨辯論的問題核心。在如何解決濫用庇護制度問題上，兩黨立場截然不同。

共和黨人提出了全面限制准入，更推動眾院通過立法，將申請庇護的人、必須在境外等候，待法庭審理他們的案件。而民主黨則走向另一方向，將尋求庇護保護的權利，視為美國固有的特性，同時擴大其他途徑，讓他們合法移民。

兩黨談判陷於破裂，讓人擔心無法達成協議。

不過亞利桑納州獨立派聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)及北卡州共和黨籍聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)上周聯手提出一項法案，或許會打破僵局。法案提議作為延長法典第42卷部分條款的法源，賦予拜登政府更大空間來處理邊境非法移民 ，例如給予白宮為期兩年、針對非法入境者的驅逐權。

他們說，這個法案在參眾兩院已獲共和黨人及一些溫和民主黨人的支持，並期望最終能達成協議。