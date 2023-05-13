CBO：稅收不如預期 聯邦赤字更惡化

拜登總統下周第二度邀請國會領袖協商提高債限。圖為眾院議長麥卡錫（右）與參院少數黨領袖麥康諾（左）9日與拜登協商後步出白宮。（歐新社）

無黨派組織國會預算 處(Congressional Budget Office, CBO)12日表示，今年度聯邦赤字將擴大到1兆5000億元，如將4月稅收明顯不如預期的因素納入考量，赤字惡化將更嚴重；CBO同時警告，如果國會和白宮無法盡快就提高債限達成協議，美國在6月的第一或第二個禮拜就會違約，無法清償債務。

若取消學貸減免計畫 可省千億

國會預算處稱，除非國庫收入回升，赤字恐惡化；假如最高法院裁定總統拜登(Joe Biden)的學貸減免計畫不能實施，將省下一大筆錢，可望削減數千億元赤字。

財政部 迴旋額度 即將耗盡

2023年預估赤字潛存諸多不確定性，政府舉債上限能否提高是變數之一，財政部正設法抬高31兆4000億元國債上限，並使用特殊手段避免突破上限；不過，財政部僅存的有限迴旋額度即將用盡， 如不提高舉債上限，政府將無法支付部分帳單，造成債務違約。

就在國會和拜登總統討論提高舉債上限之際，財政部稱，國庫6月初可能就會耗盡預算，但涉及很多附帶條件；國會預算處指出，假如財政部能撐到6月中旬，6月15日到期的稅收和其他借貸措施或可爭取一個月喘息空間。

但國會預算處也認為迴旋額度可能6月初耗盡，讓政府無從喘息。

兩黨協商會延至下周 「不代表協商出問題」

拜登與國會領袖原定12日進行第二次提高債務上限協商會議，但白宮11日表示將延至下周舉行。白宮發言人表示，延期原因是因為雙方幕僚仍須就刪減預算的內容進行討論，而國會眾院議長麥卡錫也表示，會議延後不代表協商出現問題。

9日拜登總統邀國會領袖協商債限，但未獲共識，預計下周第二度再談，但時間已經不多。（歐新社）

如果沒有任何變化，美國國庫今年債務將達到國內生產總值(GDP)的98%，預計該比例將穩步上升，十年內達GDP的119%，屆時，政府每年光是支付利息就要耗費將近1兆5000億元。

國會預算處表示，財政部今年將有4兆8000億元收入、支出6兆3000億元，與前一年相較，收入減少、支出增加，收入占GDP的18.4%、支出占24.2%，過去50年收入和支出各占GDP的17.4%、21%。

社安金和醫療保險 是導致預算吃緊的兩大支出；報告指出政府去年社安金花費1兆2000億元，今年將增至1兆4000億元、明年再增至1兆5000億元；醫療保險支出將由去年7090億元增至今年8190億元、明年8720億元，2033年將逼近1兆6000億元。

可自由支配支出方面，國防支出從去年7470億元增至今年7920億元，2024年將再達8520億元。非國防可支配支出近一年微增至9190億元，2024年恐大增至9980億元。