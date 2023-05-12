邊境移民暴增 聯邦增派1500士兵赴邊境協助維安
因應邊境移民暴增，拜登政府已增派1500名士兵赴邊境協助維安。五角大廈聲明表示，為期90天的現役部隊部署將填補邊境巡邏隊的工作，如地面監控和毒品偵查等任務，但不會執法。除了這支新部隊外，邊境另有2500名國民兵。
前總統川普時期因應新冠肺炎防疫頒布「美國法典第42卷」，允許邊境官員迅速驅逐非法移民，即便部分無證客試圖尋求庇護；聯邦海關與邊境保護局數據顯示，移民當局依據該法源驅逐非法移民超過280萬次。
過去十年來，尋求庇護的非法移民成為邊境最棘手且複雜的挑戰，這也是拜登執政的一大政治困境；拜登政府軟硬兼施，藉此提供非法移民合法留美的方式。
聯邦、州和地方政府官員著手應對暴增移民，邊境巡邏隊10日逮捕至少1萬名非法入境者，直逼過往每日紀錄。
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)11日表示，預期邊境巡邏隊機構將會非常擁擠，並警告移民不要非法入境。
隨著該法到期，移民當局與移民家庭協助團體分發傳單，鼓勵非法移民避開合法入境檢查哨，並在附近的服務中心自首，「讓海關協助移民循正確的移民路途前進」。
部分移民掙扎下一步該怎麼做，試圖透過複雜的移民程序，獲得合法居留美國的機會。
非法入境者大多數來自委內瑞拉，當地人民逃離政府鎮壓和經濟危機，另尋自由與機會。
墨西哥邊境城市雷諾沙(Reynosa)的前資深移民官卡爾德隆(Ricardo Calderón)表示，「將會出現瓶頸，人們受困社會問題，甚至更嚴重的問題。」
雷諾沙市比鄰德州麥克艾倫市(McAllen)，卡爾德隆表示，雷諾沙飽受移民問題之苦，尤其是來自海地、等待前進德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)的移民。
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