邊境移民暴增 聯邦增派1500士兵赴邊境協助維安

大批無證客11日自墨西哥湧入美境，一群渡過格蘭德河的無證客在德州艾爾帕索市等候邊界巡邏員的處理。(Getty Images)

因應邊境移民暴增，拜登 政府已增派1500名士兵赴邊境協助維安。五角大廈聲明表示，為期90天的現役部隊部署將填補邊境巡邏隊的工作，如地面監控和毒品偵查等任務，但不會執法。除了這支新部隊外，邊境另有2500名國民兵。

前總統川普時期因應新冠肺炎防疫頒布「美國法典第42卷」，允許邊境官員迅速驅逐非法移民 ，即便部分無證客試圖尋求庇護；聯邦海關與邊境保護局數據顯示，移民當局依據該法源驅逐非法移民超過280萬次。

過去十年來，尋求庇護的非法移民成為邊境最棘手且複雜的挑戰，這也是拜登執政的一大政治困境；拜登政府軟硬兼施，藉此提供非法移民合法留美的方式。

聯邦、州和地方政府官員著手應對暴增移民，邊境巡邏隊10日逮捕至少1萬名非法入境 者，直逼過往每日紀錄。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)11日表示，預期邊境巡邏隊機構將會非常擁擠，並警告移民不要非法入境。

隨著該法到期，移民當局與移民家庭協助團體分發傳單，鼓勵非法移民避開合法入境檢查哨，並在附近的服務中心自首，「讓海關協助移民循正確的移民路途前進」。

部分移民掙扎下一步該怎麼做，試圖透過複雜的移民程序，獲得合法居留美國的機會。

非法入境者大多數來自委內瑞拉，當地人民逃離政府鎮壓和經濟危機，另尋自由與機會。

墨西哥邊境城市雷諾沙(Reynosa)的前資深移民官卡爾德隆(Ricardo Calderón)表示，「將會出現瓶頸，人們受困社會問題，甚至更嚴重的問題。」