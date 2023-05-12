疫情3年奪110萬命…美公衛緊急狀態結束 多數福利取消

新冠肺炎疫情三年奪走美國超過110萬人的性命，感染數百萬人之後，聯邦政府11日正式結束新冠肺炎公衛緊急狀態，多數防疫福利取消，僅少數續存。

新冠肺炎疫情病歿率如今已減少95%，住院率減少近91%，許多國家擺脫疫情紛擾；不過，公衛專家認為，隨著新冠病毒演化躲過疫苗 和免疫系統，未來仍可能造成疫情。

白宮新冠肺炎防疫官員賈哈(Ashish Jha)說：「持續對抗很重要。」

2020年1月首度宣布的公衛緊急狀態將在醫療保健方面帶來許多改變，有些及時生效，如需要私人保險才能接受新冠病毒檢測 ，而免費疫苗和部分視訊診療的彈性實施則將會持續一段時間。

拜登政府已表示，11日起將結束聯邦雇員、包商和國際旅客強制施打疫苗的規定；聯邦政府將持續提供免費的新冠疫苗和新冠藥Paxlovid，直到庫存用罄，而這兩項新冠疫苗與藥物最終將由商業保險市場負擔。

疫苗在完全轉換至商業保險市場之前，目前在部份情況下仍免費，如保障低收入戶和殘疾人士的「醫療補助計畫」(Medicaid)和保障老年人的「聯邦醫療保險 計畫」(Medicare)將繼續承保疫苗；另外，根據俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)，預防接種諮詢委員會(ACIP)推薦的疫苗費用將全額由大多數私人保險公司負擔，而新冠疫苗正是由該委員會推薦的疫苗。

新冠公衛緊急狀態結束後，會影響消費者荷包的則是新冠病毒檢測不再免費提供給「聯邦醫療保險計畫」受險人，而各州將會對「醫療補助計畫」的保險人收取檢測費用；另外，私人保險公司要求的實驗室與臨櫃檢測也會結束。

凱瑟家庭基金會(KFF)表示，部分顧客可能要付更多錢才能接受新冠檢測，診所和醫院的檢測費可能上看150元。

「聯邦醫療保險計畫」與「醫療補助計畫」的視訊診療服務將持續，前者至12月，各州則將彈性補助「醫療補助計畫」的視訊診療費用。