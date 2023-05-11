拜登家族海外不法獲利？共和黨：證據確鑿 白宮：政治噱頭

共和黨眾院監督委員會主席柯默與成員10日召開記者會公布調查報告，宣稱拜登擔任副總統時期，次子杭特利用父親職務之便，進行招商，收受外國勢力金錢，拜登家族成員均獲沾利益。圖為拜登父子4月訪問愛爾蘭。( 美聯社）

共和黨 期中選舉前一大政治訴求便是要調查拜登總統家族的海外不法經商獲利，10日宣稱已找到確鑿證據，稱拜登的家人打著家族姓氏，由中國及羅馬尼亞等國外政治實體取得數百萬元利益，但並未提出證據，也未控稱涉及犯罪；白宮則斥責共和黨在耍「政治噱頭」。

美聯社報導，共和黨宣稱收錢的人有拜登的次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)、拜登的弟弟詹姆斯‧拜登(James Biden)以及愈來愈多的合夥人；雖無證據，但共和黨宣稱那些付款也屬更廣泛的陰謀，打著拜登這個姓氏自肥。

報導指出，共和黨人依靠的是150多篇指出疑點的活動報告來組成路徑圖，憑以找出指稱為拜登家族的複雜謀財管道。

共和黨眾院監督委員會主席柯默與成員10日召開記者會公布調查報告，以圖與文示意，宣稱拜登擔任副總統時期，次子杭特利用父親職務之便，進行招商，收受外國勢力金錢，拜登家族成員均獲沾利益。(路透)

該批機密報告簡稱為「SARs」，經常按例發布，向政府自動標出金額較大的金錢交易；SARs報告本身並不構成犯罪證據。

帶頭調查的共和黨眾院 監督委員會主席柯默(James Comer)表示，透過眾院傳票、訴訟而取得的財務紀錄，現成為焦點。

白宮駁斥整個調查行為是「又一次政治噱頭」；白宮發言人山姆斯(Ian Sams)聲明表示，柯默玩弄事實，散播沒根據的含沙射影，同時拒絕進行自稱的正當「調查」。

柯默等共和黨人迄今尚未公布可佐證他們說拜登家族有不法行為的證據；柯默表示，偵辦拜登家族的行動擴大之中。

柯默7日在「周日福斯新聞」(FOX News Sunday)表示，這次不光是拜登的兒子，還有整個拜登家族，包括總統本人；共和黨人相信，有一大堆帳目連國稅局及司法部都不知道，原因在兩機構沒深入挖掘，但共和黨將追根究柢。

共和黨眾院監督委員會主席柯默與成員10日召開記者會公布調查報告，宣稱拜登擔任副總統時期，次子杭特利用父親職務之便，進行招商，收受外國勢力金錢，拜登家族成員均獲沾利益。(美聯社)

按法規，金融機構自查出堪疑交易起30天內，要向金融犯罪執法網絡(FinCEN)申報；堪疑交易指的是與洗錢或周轉恐怖活動的金錢流動。

柯默1月起透過向財政部等各家金融機構發傳票，取得數千頁的拜登家族財務紀錄；柯默與一些委員會成員和幕僚已查閱部分資料，有幾名國會議員立即上社媒及有線電聞網，大談自己由報告所見，主張看到罪證。

眾院民主黨人則譴責柯默等監督委員會共和黨人可能觸犯銀行保密法。