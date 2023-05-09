中國推動俄烏和談 美：任何行動須與烏密切協調

俄烏戰爭持續鏖戰，盛傳烏軍在西方國家支援下將發動大反攻，但俄軍攻勢仍不斷。圖為8日在烏克蘭首都基輔市一棟據稱遭俄方無人機摧毀的公寓大樓。（美聯社）

針對中國推動俄烏和談，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）8日表示，任何努力都必須與烏克蘭 夥伴密切協調，相信中方可以扮演適當角色；美國官員的態度已經從公開警告北京 不要軍援俄羅斯，轉變為認可中方在斡旋和平談判中能發揮作用。

中國在國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通話後，宣布將派遣中國歐亞事務特使李輝出訪烏克蘭等國，推動停火與透過外交解決戰爭。

巴特爾表示，任何外交行動都必須和烏克蘭夥伴密切協調，任何進展都必須由烏克蘭來決定，遭受侵略的是烏克蘭，烏克蘭人民每天受到俄國 無人機和飛彈的攻擊。

鼓勵習反對核武 有所進展

國務卿布林肯（Antony Blinken）3日與華盛頓郵報專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）對談時提到，北京當然可能扮演發揮作用的角色，這可能是非常有幫助的；但究其根本必須是俄國總統普亭做出最基礎的決定（指撤軍停戰），目前尚未見到。

美國之音(VOA)8日報導，專家指布林肯的言論反映出歐盟的信念，認為鼓勵習近平，要他反對在烏克蘭動用核武、支持烏國領土主權完整，這方面有些進展，希望中國能多多努力。

美國之音引述前美國駐烏克蘭大使泰勒(William Taylor)說法認為，中國顯然支持普亭，無法不偏不倚，故不能以中立斡旋人自居。

巴特爾在例行記者會針對中方派出特使斡旋，拒絕作出任何評估，呼籲中方尊重烏克蘭的意見，並說，「我們一直認為並相信中華人民共和國可以扮演適當角色。」

華爾街日報7日報導，美國及其歐洲盟友認為，烏克蘭計畫5、6月發動反攻，可能為今年底對俄磋商鋪路，而且中國可望說服俄羅斯代表坐上談判桌。報導說，西方國家對俄烏戰爭態度與官員思維出現重大轉變，凸顯歐美國家願意讓長期支持俄國總統普亭的中國參與烏俄終戰協商。

報導說，西方國家改變態度，以美國最明顯。美國曾強烈懷疑中方介入俄烏戰爭動機，但布林肯近期公開表示，對於北京可能幫助緩和衝突抱持樂觀看法。

歐美官員一致認為，沒有任何一個交戰方具備無限期戰鬥的能力，而北京願意在國際和談中發揮作用的態度，應當受到國際社會檢驗。然而，歐美官員依然不確定，俄國是否有意談判停戰。

據推估 未來數月停火談判

報導引述未具名歐洲官員表示，目前白宮國安會官員傾向談判停戰；國務院與中央情報局主張先觀察烏克蘭反攻情況，再決定是否倡導以外交途徑解決。

多名歐洲官員說，美國總統拜登預料會向澤倫斯基示意，未來幾個月可能適合停火談判。

不過，歐洲推動俄烏和談尚未形成共識。波蘭、波羅的海國家及部分英國官員認為，就算烏軍春季反攻沒有改變戰局，仍該讓烏克蘭有更多時間收復失土。法國與德國則希望俄烏達成停火協議，中國可能以擔保國身分參與。