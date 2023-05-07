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美債恐違約全球膽顫心驚 拜登與共和黨領袖9日會談

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
拜登（左）、共和黨籍眾院議長麥卡錫（右）和參院共和黨領袖麥康諾（不在圖內）將在白宮舉行會議。（路透資料照片）
拜登（左）、共和黨籍眾院議長麥卡錫（右）和參院共和黨領袖麥康諾（不在圖內）將在白宮舉行會議。（路透資料照片）

拜登（Joe Biden）總統與共和黨領袖將於5月9日見面，就提高美債上限進行協商。華府權力人士喜歡比試膽量的同時，卻讓全世界膽顫心驚屏息以待。

法新社報導，拜登、共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）將在白宮舉行會議，不僅啟動一場關鍵性權力鬥爭，結果也會影響全球經濟，更可能擾亂2024年總統選舉大局。

眼前問題是提高債務上限，這是一個晦澀難解的預算程序，過去在國會幾乎沒什麼爭議就能通過。基本上，美國政府支出總是超過預算，但跟大多數國家不同的是， 美國政府還需要國會批准才能額外借款。

今年麥卡錫和他的共和黨同僚已決定說不，除非民主黨人首先同意全面削減預算，並承認共和黨人所說的「拜登揮霍無度、不負責任」。

拜登指責共和黨人挾經濟作為要脅，他將與民主黨籍的眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）一同參加白宮會談。

拜登堅持要像過去多年一樣，首先提高債務上限，然後他才能與共和黨人討論預算削減，以降低數十年來所積累的債務。目前美國債務高達31兆美元，為世界各國最多。

關於何者先何者後的順序爭論，聽起來很學術理論派，然而隨著雙方步步深入，以及最後期限逼近，這場爭論變成了一場生死攸關的政治角力。

若國會未通過授權政府籌措更多借款，國庫資金將用盡，並導致美債違約，如此一來全球將陷入恐慌。

利率飆升、股票拋售、國債評等下調，以及幾乎確定的美國經濟衰退等情節將逐步上演，而且美國地緣政治品牌的長期損害都還沒算進去。

危機時刻何時到來？沒人可確定。但根據財政部說法，國庫最快可能在6月1日枯竭。

5月9日的白宮朝野協商，距離6月1日只有3個星期多。隨時間流逝，雙方鴻溝似乎無法彌合，拜登目前也沒有要讓步。

拜登說：「從來沒有議員不投票提高債務上限…我要向國會領袖們重申，他們應該做過去國會都曾做過的事，亦即同意提高債務上限，避免美國債務違約。」

分析師表示，要避免立即性國債違約，有幾個可能出路。例如雙方可以將債務上限延後幾週時間，同時繼續談判。

若一切方法都失敗了，白宮不排除援引憲法權力、繞過國會，並單方面授權籌措更多借款，但這可能會在法庭上受到挑戰。

拜登昨天晚間接受微軟國家廣播公司（MSNBC）專訪，談到引用憲法第14條修正案時說：「我還沒要走到這一步。」

拜登政府警告，儘管全世界大部分地區都緊張關注，但有些國家卻高興地等著看好戲。

白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長楊格（Shalanda Young）表示，「他們樂見美國體制出現混亂，喜歡見到我們無法從事基本工作」，她指的是中國和俄羅斯。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 共和黨 白宮 國債

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