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墨西哥港口查獲芬太尼 總統稱來自中國青島貨輪

編譯潘勛／綜合6日電
墨西哥總統羅培茲說，墨國港口查獲來自中國的毒品，包括芬太尼。圖為聯邦緝毒署在芝加哥機場查獲的芬太尼。(路透)
墨西哥總統羅培茲說，墨國港口查獲來自中國的毒品，包括芬太尼。圖為聯邦緝毒署在芝加哥機場查獲的芬太尼。(路透)

墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)表示，一艘來自中國青島市的貨輪上，抄沒一批鴉片類毒品芬太尼(fentanyl)，墨國已掌握證據，故要求中國政府協助攔截這類毒品，莫再流入墨國。

英國廣播公司(BBC)6日報導，羅培茲歐布拉多表示，芬太尼毒品來自中國，墨國已取得證據。美國執法單位指出，美國人因濫用毒品致死案例中，目前以芬太尼為最大宗。

羅培茲歐布拉多表示，在美國政治人物敦促下，他3月便致函中國國家主席習近平，要求中方協助反毒品大作戰，5日再度向北京呼籲，「以非常客氣的態度，我們將捎出此一消息，重申要求中國協助我國」。

墨西哥總統羅培茲說，墨國港口查獲來自中國的毒品，包括芬太尼。(路透)
墨西哥總統羅培茲說，墨國港口查獲來自中國的毒品，包括芬太尼。(路透)

墨國海軍部長歐赫達(Rafael Ojeda)表示，在太平洋港口拉薩羅卡德納斯(Lázaro Cárdenas)截獲的貨輪上，藏有重34到35公斤(75磅)的毒品，跡象顯示其為芬太尼及甲基安非他命(methamphetamine)，這批貨藏在燃料用樹脂當中。貨輪由青島市啟航，經南韓釜山港，再抵達墨西哥。

芬太尼藥力比海洛因強50倍。美國緝毒署(DEA)表示，2021年美國因吸食毒品過量而致死或中毒的10萬7375案例中，67%與芬太尼或類似的鴉片類毒品有關。緝毒署指出，50歲以下國人因芬太尼死亡，人數要遠多於其他毒品。

美國官方指責墨西哥毒品集團供應芬太尼給全美吸毒者。墨國錫那羅拉州毒品集團首領的三個兒子4月在美因走私芬太尼遭起訴，但僅一人遭羈押；三人的父親、綽號「矮子」的古茲曼(Joaquín Guzmán)正在美國服無期徒刑。

墨西哥總統羅培茲說，墨國港口查獲來自中國的毒品，包括芬太尼。圖為聯邦緝毒署去年查...
墨西哥總統羅培茲說，墨國港口查獲來自中國的毒品，包括芬太尼。圖為聯邦緝毒署去年查獲的芬太尼。(路透)

羅培茲歐布拉多表示，墨西哥國內不產芬太尼，但毒幫由亞洲供應者購得該毒品。

中國外交部發言人毛寧表示，「中國與墨西哥之間，沒有毒品走私這類事」。

毛寧表示，墨西哥並未通知中國，說抄沒由中國列管的芬太尼前製品一事。列管的麻醉藥物都受到重重官方管制。

毛寧表示，美國廣泛濫用芬太尼這個問題，「完全是美國自產的」。

毒品 墨西哥 北京

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