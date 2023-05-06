世衛結束新冠3年全球緊急狀態 強調疫情未結束

世衛秘書長譚德塞5日宣布結束新冠疫情是全球公共衛生的緊急事件，顯示疫情已受控制。（路透）

世界衛生組織(WHO)5日宣布，新冠疫情 不再構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），正式結束新冠疫情三年的全球緊急狀態 。

但世衛 組織也強調，疫情未結束，東南亞和中東地區的病例數字仍然激增，每周有數千人死於感染新冠病毒。

世界衛生組織正式宣布結束新冠疫情三年來的全球緊急狀態，但美國每周仍有超過千人因新冠死亡。（路透）

世衛秘書長譚德塞表示，解除對新冠疫情的緊急狀態，不代表它作為全球健康威脅已經結束。綜合美國傳媒及統計組織數據，過往三年新冠病毒在全球散播，造成超過7.64億起病例，至少690萬人因而病歿，約50億人接種至少一劑疫苗。

2019年12月在中國發現全球首宗新冠病例，之後迅速傳播至全球其他國家及地區。2020年1月30日，世界衛生組織宣布新冠疫情是國際關注的緊急公衛事件，同年3月11日宣布，新冠疫情已經「全球大流行」。

美每周仍有千人因疫亡

疾病防治中心(CDC)也宣布目前的每日統計將改為每周公布住院與死亡人數，類似流感的追蹤。目前美國每周仍有千名國人感染新冠死亡。美國將在本月11日結束緊急狀態，新冠病毒的居家測試劑屆時將不再免費提供。