3月裁員劇增 職缺連降3個月 經濟專者：顯示經濟正放緩

勞工局公布3月職缺，建築、休旅和醫療業職缺大減，象徵經濟正在趨緩。圖為賓州一個招聘告示。（美聯社）

勞工部 2日公布職缺和勞動力流動調查(JOLTS)，顯示3月份裁員 人數急劇增加，職位空缺連續第三個月下降，從2月的近1000萬降至959萬個，是2021年4月以來的最低水平。

專家指出，數據顯示，在聯準會 開始升息以對抗通貨膨脹一年後，對勞動力的需求正在降溫，這最終將使就業市場趨於平衡，緩衝薪資上漲的壓力。

勞工部報告指出，經季節性調整後，3月份裁員人數增至180萬人，2月份數據修正後為160萬人；主要原因是建築業、休閒和酒店業以及醫療保健業大量工作流失。

勞工部表示，雇主報告指稱，3月份經季節性調整的職缺為959萬個，低於2月份修正後的1000萬個，比去年3月創下的1200萬份職缺紀錄大幅減少，但仍遠高於疫情前水平，也仍然超過3月份尋找工作的580萬失業人口。

另外，3月份辭職率小幅降至2.5%，與兩年來最低水準持平。

威名頓信託集團(Wilmington Trust Investment Advisors)首席經濟學者逖禮(Luke Tilley)表示，「經濟正在放緩，這表示對工作的需求越來越少。但總體的動態是，企業仍急著招聘人手。」

裁員已接近疫情前的水平，最近幾個月，許多公司都高調宣布裁員，其中包括臉書母公司Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet和微軟。

3月份職缺和裁員報告是聯準會貨幣政策委員會2日和3日開會之前發布的最後一份主要報告；聯準會本周可能會再次加息，同時討論這麼做是否足以暫停40年來最快的加息周期。

聯準會過去一年積極加息，以減緩勞動力市場和整體經濟，並降低高通貨膨脹率；基準聯邦基金利率目前介於4.75%和5%之間。