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第一共和存戶先別急著轉行 等候摩根大通通知

記者顏伶如／綜合報導
舊金山市區的行人走過第一共和銀行門前，摩根大通1日已收購第一共和銀行存款和資產。（美聯社）
舊金山市區的行人走過第一共和銀行門前，摩根大通1日已收購第一共和銀行存款和資產。（美聯社）

聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)1日接管爆發財務危機的第一共和銀行(First Republic Bank)，第一共和銀行絕大多數資產則轉賣給摩根大通銀行(JPMorgan Chase)。第一共和銀行存戶目前應繼續與原本存款的分行接洽。

聯邦存款保險公司指出，第一共和銀行存戶應持續使用原本接洽的分行，等候摩根大通銀行通知；摩根大通銀行必須完成系統調整，以便讓旗下分行可以處理第一共和銀行存款帳戶。

第一共和銀行存戶接下來將面臨某些改變。第一共和銀行客戶今後將變成摩根大通銀行客戶，存款利息、支票帳戶、存款帳戶、定存等利息若有改變，將由摩根大通銀行告知客戶。

聯邦存款保險公司指出，原本第一共和銀行存戶在與摩根大通銀行訂定新的存款協議之前，都可以把原本戶頭裡的項款提出，不會面臨提早提領罰款，只要戶頭裡的款項並不是貸款抵押之用。

●存款會不會損失？

不會。第一共和銀行所有存款如今改由摩根大通銀行承擔，原本的存款也都持續獲得聯邦存款保險公司擔保。

如果第一共和銀行存戶原本就同時持有摩根大通銀行戶頭，第一共和銀行帳戶款項的轉移，對於摩根大通銀行現有戶頭並不會造成不利影響。

●原本的銀行服務還能不能用？

原有的支票、提款卡或簽帳卡(ATM/Debit card)都可繼續使用，薪水支票或社安金福利的直接存入(direct deposit)服務同樣正常運作。

●透過第一共和銀行申請的貸款怎麼辦？

聯邦存款保險公司指出，透過第一共和銀行申辦貸款的消費者，仍然必須按時償還貸款，貸款的各種條件並沒有改變。

●帳戶裡的錢何時可以動用？

聯邦存款保險公司指出，戶頭裡的款項可以立即使用。

摩根大通 保險 貸款

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