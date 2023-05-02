摩根大通買下第一共和銀行 第2大銀行倒閉案絕處逢生

舊金山第一共和銀行門前張貼公告，一市民正在閱讀；摩根大通1日已收購第一共和銀行存款和資產。（美聯社）

聯邦存款保險公司(FDIC)1日晨接管「第一共和銀行」(First Republic Bank)後，再把該行的存款及資產賣給摩根大通 (JPMorgan Chase)，化解倒閉可能引發最近銀行危機死灰復燃之虞；摩根大通承接第一共和銀行的一切存款，買下大部分資產，84家分行1日改以摩根大通分行恢復營業，但已是國內史上第二大銀行倒閉案。

華爾街日報(WSJ)1日報導，摩根大通表示，承接第一共和全部存款業務920億元，購買該行大多數資產，包括約1730億元的貸款 及300億元的證券。

聯邦存保公司與摩根大通達成協議，分攤摩根承接第一銀行後貸款方面的損失；FDIC估計，保險基金因此將損失130億元，摩根也指出，可望由聯邦存保取得500億元的金援。

繼同屬舊金山灣區的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)3月發生擠兌而倒閉後，第一共和銀行也黯然關門，成為美國史上第二大的銀行倒閉案。國內最大銀行曾組團存入300億元，讓第一共和再撐了幾周；摩根大通表示，等本交易案結束，將歸還這些存款。

國內前四大銀行倒閉案，有三起均發生在過去兩個月；資產約2330億元的第一共和銀行在第一季末尾不支倒閉，排行僅次於2008年的華盛頓互惠銀行(Washington Mutual)關門；另兩家倒閉銀行便是矽谷銀行，以及位在紐約的Signature Bank，時間點都在3月。

這筆交易意味美國最大銀行的摩根大通蓄勢由目前的危機，崛起為更大銀行；摩根表示，3月兩銀行倒閉後，恐慌的儲戶把他們的錢轉存入該行，金額約500億元，第一季收尾，摩根大通的存款總量來到2兆4000億元。

摩根大通表示，承接第一共和銀行旨在穩定金融系統，其執行長戴蒙(Jamie Dimon)表示，大家現在可以深吸一口氣，安心下來。

第一共和及華盛頓互惠兩家銀行目前都歸摩根大通所有；2008年讓摩根大通在加州及佛州大舉擴張；不過，為了華盛頓互助儲蓄銀行的抵押房貸，也讓摩根大通在法規及法律方面頭痛了好幾年。