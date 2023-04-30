拜登首會大金主目標募款10億 非裔鐵票卻傳鬆動

拜登總統28日在華府舉行募款活動，為競選連任籌備經費。圖為拜登29日出席白宮記者協會晚宴時，比出請大家安靜的手勢。(歐新社)

上周宣布競選連任的拜登 總統，28日在華府五星級薩拉曼德酒店(Salamander hotel)向全場不到200位大金主，爭取捐款支持；這一小群富豪，對於拜登能否募到逾10億元競選經費，至關重要。與此同時，長期支持拜登的部分非洲裔選民，質疑拜登任內未能兌現承諾，已為2024大選拜登能否獲得非洲裔關鍵群體大力支持，投下變數。

拜登在與政治金主共聚的晚宴集會中表示，「如果沒有你們，我們不可能走到這一步，我相信你們也已準備好再這麼做」。

募款會 民主黨 內新星雲集

出席此次活動的有前對沖對基金經理、億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)，他曾在2020年為角逐民主黨總統提名花了3億元，後來將數百萬捐款轉給拜登和其他民主黨人。前迪士尼高層凱森柏格(Jeffrey Katzenberg)也在場，他是當初拜登參選時七位競選聯合主席中的唯一募款人。現場還有民主黨多位政治新星，包括加州州長紐森(Gavin Newsom)和新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)在內；他們均以出席餐會的具體行動，支持拜登。

不過隨著拜登再次參選，另一批關鍵族群非洲裔選民的挫敗感，也不斷湧現。紐約時報報導，儘管非裔 民主黨議員幾乎眾口一辭讚揚拜登，預測他明年將獲得強勁的非洲裔投票率，但不少非洲裔選民似乎持懷疑態度。

多項改革卡關 非裔選民不滿

部分非洲裔選民表示，拜登任內未完全兌現承諾。他們希望政府能夠超越前任總統，努力改善非裔社區；但非洲裔選民認為最重要的一些優先政策，包括在聯邦層面加大反對限制性投票法、學生貸款債務減免以及刑事司法警察問責措施等等，不是失敗就是停滯不前。它們有些受到共和黨反對，有些是因民主黨拒絕繞過參議院「費力把事拖」(filibuster)的阻撓議事規則。

長期支持拜登總統的非洲裔選民，開始質疑拜登任內未能兌現承諾，為2024大選拜登能否獲得非洲裔關鍵群體強勁支持，投下變數。圖為喬治亞州非裔居民動員投票。(美聯社)

紐時指出，在最近幾周採訪數十位非裔選民、組織者和民選官員時，看到非裔民選官員和選民之間，正出現分歧。許多選民強調了他們的失望，讓人不禁要問，面對2024年大選，民主黨最重要的選民群體是否熱情依舊。