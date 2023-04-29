台國防部首公布 解放軍無人機「繞台」飛行

台國防部28日晚首度公布訊息，偵獲中共解放軍TB-001無人機一架次飛越台灣海峽中線，而且幾乎繞台一周。(歐新社)

台海局勢緊張，中華民國國防部 28日公布中國大陸解放軍 機及軍艦擾台資訊，其中一架TB-001無人機前天從台灣西南空域進入後繞行台灣一周，似乎刻意包圍飛行，台軍方則嚴密監控應處。據了解，台方部署志航基地內的天弓飛彈27日已開始全面戒備，戰機頻升空。但台軍方表示，此為例行訓練，勿過度緊張。

學者：展示長距離飛行能力

這次是台灣國防部首度公布解放軍無人機繞台飛行，台灣國家政策研究基金會副研究員揭仲說，解放軍藉「繞台」展示TB-001無人機海上長距離飛行能力，未來很可能是在演練日後派遣無人機對台東部戰力保存區進行偵察，讓解放軍推進至西太平洋的海空兵力，包括空軍打擊機群或海軍航艦戰鬥群發動打擊。

台國防部即時軍事動態指出，27日上午6時至28日早6時，共偵獲解放軍戰機38架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域19架次，另有共艦六艘次，並持續在台海周邊活動。

台國防部28日晚首度公布訊息，偵獲解放軍TB-001無人機一架次飛越台灣海峽中線，而且幾乎繞台一周(圖中淺紫線部分)。(取材自台國防部官網)

公布偵獲機種有蘇愷-30機五架次、殲-10機八架次、殲-16機二架次、TB-001無人機一架次、BZK-05無人機一架次、運-八反潛機一架次等。其中，TB-001自海峽中線南端進入後向東南飛行，至巴士海峽轉向台東外海，接著沿東部外海北上，最後從海峽中線北端飛出。

TB-001無人機近乎環繞台灣飛行，該機型是中共現役最大型的無人機，航程約6000公里、最大續行時間35小時，可掛載250公斤航空炸彈。

台戰機升空、地面飛彈追監

據了解，台方偵獲這架TB-001無人機繞行東部後，空軍台東志航基地包括F-5老虎、幻象2000及勇鷹高教機接連升空，地面天弓飛彈實施追監應處。台軍方人士說，基地內編制一個防空連，配備天弓三型防空飛彈，只要敵機進入台灣東部外海，就可雷達鎖定全程追監，過去就曾追監解放軍軍機。