酸拜登活不過86歲 海理：支持拜登等於支持賀錦麗

共和黨總統參選人妮姬‧海理受訪時說，今年80歲的拜登撐不到第二任推卸時的86歲，選民如果支持拜登，就等於支持副總統賀錦麗當總統。(Getty Images)

共和黨 總統參選人、前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)說，今年80歲的拜登(Joe Biden)總統很可能五年內死亡，選民如果支持拜登，就等於支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)。

51歲的海理接受福斯新聞(Fox News)訪問時直白表示，「拜登宣布2024年競選連任，我想大家都可以非常清楚地說，若投票給拜登(讓他當選)，實際上是選出賀錦麗總統，因為拜登覺得可撐到86歲(第二任卸任)，我個人覺得那是不可能的」。

拜登25日透過一段針對打著「讓美國再次強大」口號(MAGA, Make America Great Again)共和黨人而拍攝的視頻，正式宣布競選連任；MAGA是前總統川普(Donald Trump)2016年使用至今的競選及政治運動口號。

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海理的競選主軸圍繞著「新一代」領導層，並依此制定競選計畫；她曾在競選活動的演講中建議，要求75歲以上政客接受認知能力測驗，第一夫人吉兒·拜登 (Jill Biden)抨擊該提議「荒謬可笑」。

就在美國史上最年長總統拜登努力消弭人們對他2024年競選連任的年齡擔憂之際，海理的談話也凸顯出共和黨試圖在不悖離可靠的年長選民下，拿捏競選時該將這個話題推進到什麼程度的分寸。

白宮 助理團隊也想方設法努力證明總統活躍而健康，拜登在宣布競選連任的視頻中刻意穿著西裝外套慢跑；白宮並製作電子表格，列出拜登一年中四個月的積極行程，超過2012年前總統歐巴馬(Barack Obama)競選期間的行程。

拜登26日與南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)出席記者會時提及年齡，他說，決定競選連任之前，他認真評估過，而且「我感覺很好」。

拜登之前也曾試圖消弭人們對他年齡的擔憂，當被問及是否適合擔任公職時，他回答：「等著瞧。」