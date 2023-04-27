民調：德桑提斯與迪士尼之爭 有助搶共和黨選票

佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)與影藝巨擘迪士尼公司，就州法禁止公立學校教授性取向、性別認同一事爆發衝突，雙方拉鋸一年。(路透)

路透╱易普索(Reuters/Ipsos)民調指出，佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis)與影藝巨擘迪士尼 公司，就州法禁止公立學校教授性取向、性別認同一事爆發衝突一事，若德桑提斯有意問鼎白宮，有助於他爭取共和黨 支持者的選票。

路透26日報導，自迪士尼公司前執行長出聲反對佛州一條州法以來，德桑提斯與迪士尼拉鋸一年；共和黨為該法取名為「父母教育權利」法案(Parental Rights in Education Act)，但批評方則形容為「不准說同性戀」法(Don't Say Gay)。

24、25兩日進行的民調中，44%共和黨受訪者表示，因為與迪士尼纏鬥，他們更欣賞德桑提斯了；德桑提斯2月簽字一條報復性質法律，旨在剝奪迪士尼設於奧蘭多地區的樂園自治權力。

但是，德桑提斯若參與並贏得2024年共和黨總統候選人提名，代表共和黨挑戰民主黨籍的拜登總統，他與迪士尼的衝突是否能在更廣泛選民中加分，並不清楚。

73%受訪人，包括82%的民主黨及63%的共和黨都說，一個候選人，為了一家公司的政治或文化立場，就力挺法律加以處罰，對這種人，自己較不可能支持。

在學校教育性欲取向、性別認同一事，國人依黨派而分裂，四分之三的共和黨人反對，同樣比例的民主黨贊成；在路透／易普索民調中，獨立選民支持、反對平分秋色。

民調顯示，德桑提斯在共和黨選民中，支持率僅次於前總統川普。

德桑提斯表示，自己對迪士尼採取的行動，是合理地把特權由該公司收回來。在民調中，約64%的共和黨受訪者認同德桑提斯的說法，而37%卻與絕大多數的民主黨人看法一樣，認為迪士尼行使言論自由，德桑提斯就加以處罰。獨立選民的看法也偏向後者。

路透／易普索以往民調顯示，德桑提斯對墮胎及槍枝採極右立場，有助於他在2024年前幾個月贏得共和黨初選選民的支持，但對他想爭取獨立選民、較溫和選民，或許不利。與迪士尼打官司，也幫忙德桑提斯拉抬全國知名度，54%受訪者表示在追蹤這則新聞。