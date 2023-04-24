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網路安全中心提升投票資安 推動全國統一測試

編譯潘勛／綜合23日電
紐約州選務工作人員正組裝測試投票計票機器，以便未來選舉投票使用。(美聯社)
紐約州選務工作人員正組裝測試投票計票機器，以便未來選舉投票使用。(美聯社)

為強化選舉設備的安全，不被敵國政府鎖定，也杜絕陰謀論孳生，非營利的「網路安全中心」(Center for Internet Security)打算9月起提供第一個全國統一測試計畫，供投票機等科技使用，目標是在2024年總統選舉前，提升投票科技的安全及可靠程度。

美聯社23日報導，截至目前各州只能靠自己評估支撐選舉作業骨幹的科技，例如選民登記資料庫、選舉夜播報非正式結果的網站、選民電子名冊等。

聯邦數據指出，2020年共有15州並未要求任何測試或檢定選民電子名冊。投票機大廠「選舉系統及軟體」(Election Systems & Software)資深副董瓦拉斯欽(Chris Wlaschin)指出，值此重大時刻，這項重要需求必須滿足；他認為選務官員愈是了解，就會更想取得。

選民電子名冊近年使用愈來愈廣，聯邦官方的「選舉協助委員會」(Election Assistance Commission)所集數據指出，2020年全國使用選民電子名冊的選區近三分之一，比更早四年的18%成長許多。

這些資訊系統招來獨特的安全挑戰。它們多數連結上網，或者與其他上網的系統互動。採取投票中心模式的各郡，讓登記選民可以在任何投票站投票，選民電子名冊經常得彼此溝通，還與中央選民登記系統相連。這是一種方法，確保人們無法到多個投票所都投票，或者郵寄回選票後還親身去投。

新的測試計畫對2024總統選舉會有多大影響猶未可知，要看有多少科技業者投入，還有多少級選舉官員打算使用它，只是外界顯然很有興趣。

選民電子名冊及選舉管理系統供應商VR Systems產品經理潔咪‧瑞米斯(Jamie Remes)表示，這項計畫一大好處，在能提供恆定的檢定程序，給不同但都採用它的各州。

南卡羅來納州選舉委員會已開發出自己的選民登記系統，但也參與網路安全中心的先期測試。委員會成員李區(Brian Leach)表示，看得出本計畫有一大好處，就是有助於增加選民對選委員所作所為的信心。

連網路安全中心都無法豁免對美國選舉體制的種種攻擊；現已碰到各種說法，談論它想做什麼，線上貼文試著引發疑問，談論它的資金來源、想做什麼，還有能提供給各州、地方選務官署的服務。

投票 選民登記 南卡羅來納州

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