民主黨最佳賭注… 拜登競選連任部署不變

拜登被許多民主黨人視為從川普手中救回國家的總統，但他的高齡問題也充滿不確定性。(美聯社)

華盛頓郵報引述匿名人士的消息，報導拜登 總統正式宣布連任選前的最後幕後籌備細節；據信拜登與第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)已經與資深助理頻頻會面，確定宣布參選最後細節，選舉人員正加快最終準備工作，幾個月來外界對拜登是否連任的猜測即將結束。

拜登宣布參選影片預定25日釋出

據報導，拜登宣布參選的影片預期約長90秒至2分鐘，預定於25日上午釋出，當天是拜登推出2020年競選活動的四周年。

民主黨 人表示，宣布尋求連任在短期內對拜登的改變不大，但涉及其中的相關人員已急於開始發動競選攻勢，他們規劃一個小額線上捐助者及組織者的新社群，籌劃一場行動，準備開始對潛在的共和黨提名 人發起攻擊。

與歐巴馬在2010年期中選舉遭受挫敗的情況不同，拜登領導的民主黨對於這次的機會相對樂觀，他在黨內提名沒有遇到太大的挑戰，白宮助理認為隨著時間推移，拜登推動立法的成功將獲得更大回報，選民將開始看到更多基礎建設計畫，感受到平價處方藥影響，並且收穫製造業獎勵的好處。

80歲高齡再戰 未來充滿不確定性

今年80歲的拜登被許多民主黨人視為從川普手中救回國家的總統，但他的高齡問題也代表未來充滿不確定性。與此同時，川普正準備潛在的第三次共和黨提名，而他卻有許多法律訴訟纏身。

在這樣的背景下，民主黨選民對拜登表達不溫不火的支持，2月一份華郵與ABC News的民調顯示，16%傾向民主黨的選民對拜登尋求連任表現熱衷，57%表示滿意但不熱衷，在民主黨與傾向民主黨的無黨派人士中，58%表示希望民主黨提名拜登之外的人選。

力阻川普重回白宮 民主黨人最關切

不過許多民主黨人最關切的是確保川普不會重回白宮，而部分人仍然視拜登為他們的最佳賭注。

暢銷書作家瑪莉安．威廉森(Marianne Williamson)和甘迺迪總統的姪子小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)已經宣布將競逐民主黨提名，但民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)表態會支持拜登尋求連任，而且沒有贊助初選辯論的計畫。