我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

民主黨最佳賭注… 拜登競選連任部署不變

編譯徐薏茹／綜合23日電
拜登被許多民主黨人視為從川普手中救回國家的總統，但他的高齡問題也充滿不確定性。(美聯社)
拜登被許多民主黨人視為從川普手中救回國家的總統，但他的高齡問題也充滿不確定性。(美聯社)

華盛頓郵報引述匿名人士的消息，報導拜登總統正式宣布連任選前的最後幕後籌備細節；據信拜登與第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)已經與資深助理頻頻會面，確定宣布參選最後細節，選舉人員正加快最終準備工作，幾個月來外界對拜登是否連任的猜測即將結束。

拜登宣布參選影片預定25日釋出

據報導，拜登宣布參選的影片預期約長90秒至2分鐘，預定於25日上午釋出，當天是拜登推出2020年競選活動的四周年。

民主黨人表示，宣布尋求連任在短期內對拜登的改變不大，但涉及其中的相關人員已急於開始發動競選攻勢，他們規劃一個小額線上捐助者及組織者的新社群，籌劃一場行動，準備開始對潛在的共和黨提名人發起攻擊。

與歐巴馬在2010年期中選舉遭受挫敗的情況不同，拜登領導的民主黨對於這次的機會相對樂觀，他在黨內提名沒有遇到太大的挑戰，白宮助理認為隨著時間推移，拜登推動立法的成功將獲得更大回報，選民將開始看到更多基礎建設計畫，感受到平價處方藥影響，並且收穫製造業獎勵的好處。

80歲高齡再戰 未來充滿不確定性

今年80歲的拜登被許多民主黨人視為從川普手中救回國家的總統，但他的高齡問題也代表未來充滿不確定性。與此同時，川普正準備潛在的第三次共和黨提名，而他卻有許多法律訴訟纏身。

在這樣的背景下，民主黨選民對拜登表達不溫不火的支持，2月一份華郵與ABC News的民調顯示，16%傾向民主黨的選民對拜登尋求連任表現熱衷，57%表示滿意但不熱衷，在民主黨與傾向民主黨的無黨派人士中，58%表示希望民主黨提名拜登之外的人選。

力阻川普重回白宮 民主黨人最關切

不過許多民主黨人最關切的是確保川普不會重回白宮，而部分人仍然視拜登為他們的最佳賭注。

暢銷書作家瑪莉安．威廉森(Marianne Williamson)和甘迺迪總統的姪子小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)已經宣布將競逐民主黨提名，但民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)表態會支持拜登尋求連任，而且沒有贊助初選辯論的計畫。

拜登 民主黨 提名

上一則

白宮顧問羅德里格茲 將任拜登競選連任總幹事

下一則

近80歐洲議員發表公開信 促法國驅逐中駐法大使盧沙野

延伸閱讀

庫存百萬枚砲彈 南韓：願在特定條件下援助烏克蘭

庫存百萬枚砲彈 南韓：願在特定條件下援助烏克蘭
總統黨內初選將起跑 選民不想看見拜登與川普

總統黨內初選將起跑 選民不想看見拜登與川普
FT：美促南韓廠勿填補美光在中銷售缺口 削弱中國報復力道

FT：美促南韓廠勿填補美光在中銷售缺口 削弱中國報復力道
德州冬季冰風暴受損13縣 聯邦提供救援

德州冬季冰風暴受損13縣 聯邦提供救援

熱門新聞

啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜