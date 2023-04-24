白宮顧問羅德里格茲 將任拜登競選連任總幹事

拜登總統即將宣布連任，據知情人士稱白宮資深顧問茱莉‧羅德里格茲將執掌兵符，擔任連任選戰總幹事。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)23日報導，知情人士透露，拜登 總統將任命白宮 資深顧問茱莉‧羅德里格茲(Julie Rodriguez)出任2024年競選連任團隊總幹事。華盛頓郵報報導，消息人士匿名受訪是因為羅德里格茲的競選團隊總幹事任命案尚未拍板，拜登也還沒有正式宣布角逐連任。

羅德里格茲長年擔任民主黨 倡議者，前總統歐巴馬任內就曾在白宮任職。羅德里格茲的祖父母是美國知名勞工運動領袖查維斯(Cesar Chavez)及海倫‧查維斯(Helen Fabela Chávez)。

成長於加州的羅德里格茲，積極參與選舉活動、抗議示威、杯葛行動、遊行以及工會會議。拜登上台以來，羅德里格茲一直擔任白宮政府間事務辦公室(Office of Intergovernmental Affairs)主任，2022年6月增加了白宮資深顧問頭銜。

羅德里格茲與副總統賀錦麗也關係密切。賀錦麗擔任加州聯邦參議員期間，羅德里格茲曾任參院助理，也是賀錦麗參加2020年民主黨總統初選時競選團隊的全國政治主任及旅行幕僚長(traveling chief of staff)。民主黨總統初選結束後，羅德里格茲受聘加入拜登2020年總統選舉團隊，出任職務為副總幹事兼拉美裔選民拓展資深顧問。

三名消息人士說，拜登最快本周就會正式宣布於2024年大選爭取連任。據指出，雖然拜登對於宣布參選的時間並未做出最後決定，但先前曾提到4月25日。四年之前的4月25日是拜登參選2020年大選的日子，拜登宣布爭取連任將以影片形式向支持者發布。

80歲的拜登多次表示有意爭取連任，但幕僚表示，拜登覺得不必太早宣布參選，因為在民主黨內並沒有面臨重要對手提出挑戰。