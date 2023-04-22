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顛覆慣例… 信評良好購屋多付費 聯邦新規挨批

編譯盧炯燊、彭尚興／綜合報導
聯邦頒布新規讓首次購買房子的弱勢者可獲得更多優惠，但同時相對要求優勢者付出更多。（路透）
聯邦頒布新規讓首次購買房子的弱勢者可獲得更多優惠，但同時相對要求優勢者付出更多。（路透）

聯邦政府將從5月1日起實施一項新規定，信用評分良好或能負擔較高頭期款的購房者，每月支付的房款利息及費用也更高，目的在於補貼信用評比風險較高但也有購屋需求的民眾。

華盛頓時報(Washington Times)報導，當局解釋這是聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)推動經濟適用房措施的一部分，會由聯邦支持的房貸公司房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)負責調整貸款價格水平。

房貸業者表示，根據新規，信用評分為680或以上的購屋者將要支付更多費用；以40萬元房貸為例，每月要多支付約40元。而繳納頭期款達15%甚至20%者，反而負擔的費用最高。

副總統賀錦麗代表聯邦政府宣布新規，讓弱勢者可獲得更多的購屋補助，但優勢者則要付出...
副總統賀錦麗代表聯邦政府宣布新規，讓弱勢者可獲得更多的購屋補助，但優勢者則要付出更多貸款，引發爭議。（歐新社）

適用5/1後買房、重貸者

新規定將適用於5月1日之後買房或重新貸款的民眾。

「這些新改變一點道理也沒有，等於在懲罰信用評分高及財務穩健的貸款人，這不是件好事。」海灣資產及房屋貸款公司(Bay Equity Home Loans)資深放款主管萊特(Ian Wright)表示，「將事情過度複雜化，太多的文書作業和行話術語會讓消費者無所適從。」

歐巴馬政府時期曾擔任聯邦住房管理局(Federal Housing Administration)局長、房貸銀行家協會前主席史蒂文斯(David Stevens)批評，這種令人困惑的方法行不通，是對房市、消費者及房貸業者的冒犯。

信用好反不利 顛覆慣例

這項新規定顛覆了市場一直以來的慣例，就是良好的信用紀錄有助於爭取到更多的貸款選項，甚至可以得到較低的利率或相對便宜的貸款。

但現在反而是信用風險較高或付不起更高金額頭期款的購屋者，反而有資格獲得更低利率的貸款及更多費用折扣。

拜登總統任命的聯邦住房金融局局長湯普森(Sandra Thompson)強調，新徵收的費用是為了加強對收入或財力有限的購屋貸款人的支持，確保房地產市場穩定，而且整個變化其實微乎其微。

然而史蒂文斯反駁，徵收費用的變化，是有意破壞基於風險來定價的房市傳統；由穩健的消費者來補貼高風險的借款人，與一直以來奉行的準則背道而馳。

現任房貸銀行家協會主席布洛史密特(Bob Broeksmit)今年2 月份曾致函湯普森指出，在目前房市低迷的情況下，徵收費用特別令人不安，會給貸款業者帶來營運問題。

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