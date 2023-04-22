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「我是你們的正義」川普提新願景 華郵：堪稱獨裁

編譯潘勛／綜合21日電
前總統川普21日提出若第二次當選總統的治國願景，包括警方得攔截搜身看來可疑人等、部署軍隊打擊街頭犯罪及幫派、整肅聯邦政府員工、從無到有建設起未來風格的城市、史無前例地遣返移民等。圖為他3月13日出席活動資料照片。(美聯社)
前總統川普21日提出若第二次當選總統的治國願景，包括警方得攔截搜身看來可疑人等、部署軍隊打擊街頭犯罪及幫派、整肅聯邦政府員工、從無到有建設起未來風格的城市、史無前例地遣返移民等。圖為他3月13日出席活動資料照片。(美聯社)

前總統川普21日提出若第二次當選總統的治國願景，包括警方得攔截搜身看來可疑人等、部署軍隊打擊街頭犯罪及幫派、整肅聯邦政府員工、起訴洩露國家機密嫌犯、從無到有建設起未來風格的城市、史無前例地遣返移民；川普聲稱，「我是你們的正義」。

華盛頓郵報21日報導，川普所提願景堪稱「獨裁」(authoritarian)，矢言拾回自己第一任內未竟事功；川普第一任內變更邊界政策，削減移民及尋求庇護人數，現則提出前所未見的遣返行動；他曾讓開除聯邦員工更為容易，若再當選則要提出新的公職考試；他曾敦促各州及地方官員對遊民及犯罪採更嚴峻措施，現則決心動用軍隊。

川普3月在「保守派政治行動會議」上提出自己的選戰集結口號說：「2016年我稱自己是你們的喉舌。今天我說：我是你們的戰士，你們的正義；對曾被冤曲及背叛的人，我是你們的復仇。」

川普逐漸成形的政綱，很鮮明地揚棄傳統正統保守派強調的小政府主張；雷根總統第一次就職演說把那個觀點總結得很出色，「政府不是解方，政府正是麻煩」。相形下，川普提出的是動用政府力量，集中在他權力底下，來解決一大堆長久以來不屬聯邦管轄的問題。

專家形容川普某些想法不切實際、魯莽、適得其反，可能違法甚至危險。川普自己都承認某些提案還未研擬妥善，例如由未使用的聯邦土地上，憑空建起未來風格的城市，只有高壓式政權如沙烏地阿拉伯等才那麼做。

但川普提出一些引發廣泛憤怒、困惑的想法，其來有自，下一步還讓政府、立法機構奔走倉惶地想落實他的想法，例如禁止幾個以穆斯林為主的國家人民前來美國，以及設置貿易壁壘。

奧斯汀德州大學憲法及國安法學者福拉戴克(Steve Vladeck)表示，川普目前的提議哪些根本違法，哪些可能觸法，而哪些又與制定完善且原理扎實的原則完全悖離，想釐清它們就跟想搞懂川普做過的很多事一樣，十分棘手。

川普 遣返 移民

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