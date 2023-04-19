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福斯不樂見一邊自清一邊安撫川粉 專家料中誹謗案和解

記者胡玉立、顏伶如／綜合報導
有民眾在法庭外舉牌要求福斯負責並賠償。（路透）
有民眾在法庭外舉牌要求福斯負責並賠償。（路透）

福斯新聞(Fox News)與投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)的誹謗官司，18日在最後一刻以和解收場，由於雙方之前都堅持立場，各方預期在選出陪審團後，法庭激戰勢將需時經年，最後的和解，無疑讓許多觀察家大感意外；不過，也有部分法律學者聲稱，和解早在預料中。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，絕大多數法律專家都同意，「多明尼恩」勝訴機率極高，因為證人證詞及資料舉證充足，一連串的司法判決也一再證明福斯新聞說法不實。

專門處理憲法第一修正案訴訟的退休律師列文(Lee Levine)說，公眾人物遭控誹謗的官司中，鮮少看到像這件訴訟原告能舉出如此強而有力的「真實惡意」(actual malice)證據。

另方面，福斯集團財力雄厚，即使敗訴也負擔得起賠償金，但法律專家分析，審理期間，福斯新聞將面臨尷尬處境，一方面要在法庭上證明清白，一方面還要安撫支持川普的觀眾群。

紐約時報報導，曾參與數十起誹謗訴訟的資深憲法第一修正案律師加布斯(Martin Garbus) ，在雙方和解消息傳出前即表示，他對此案竟如此接近審判感到吃驚，「我很驚訝它竟還沒和解。」在法院宣布此消息後，加布斯指出，這樣的結果很合理：「和解，大家都贏；福斯繼續經營，多明尼恩拿錢了事。」

至於為何此案拖到選出陪審團、即將審判才和解？新聞自由記者委員會(Reporters Committee for Freedom of the Press)前執行主任柯特利(Jane Kirtley)說：其實雙方都有強烈的和解動機，「大多數針對媒體的誹謗訴訟案都在審判前和解。」

因為就算開審後，誹謗原告說服部分陪審團判給大筆賠款，一旦走上訴訟程序，通常要等很多年才拿得到錢；而媒體被告可能更寧可和解，避免像是內部信件和訊息等大量證據被公諸於世，許多內容恐怕不是廣告商樂見的，「而廣告商則是媒體的金主」。

CBS報導，「多明尼恩」向福斯求償16億元，將讓福斯新聞網2022年全年營業淨利12億元全數泡湯，然而福斯新聞2022年營業額高達140億元，持有現金超過40億元。

事實上，福斯媒體帝國主席梅鐸(Rupert Murdoch)，過去曾多次針對訟案和解或採取其他極端措施，以免官司曠日費時或陷入尷尬的訴訟困境。紐時報導指出，儘管福斯新聞已準備進行審判，但不僅該集團頂級主播和高級主管將出庭作證，92歲的梅鐸也將成為各方眼中的明星證人之一。

媒體法律資源中心執行主任、紐約時報前律師弗里曼(George Freeman)表示，過去有許多訴訟都是在執行長作證之前和解，梅鐸「臨陣退縮，害怕表現不佳，擔心被人以為他對業務一無所知，也不想花時間與律師一起準備和作證。而現在，正是他公開出庭作證的前夕。」

梅鐸 紐約時報 投票

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