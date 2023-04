福斯不樂見一邊自清一邊安撫川粉 專家料中誹謗案和解

有民眾在法庭外舉牌要求福斯負責並賠償。(路透)

福斯新聞(Fox News)與投票 機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)的誹謗官司,18日在最後一刻以和解收場,由於雙方之前都堅持立場,各方預期在選出陪審團後,法庭激戰勢將需時經年,最後的和解,無疑讓許多觀察家大感意外;不過,也有部分法律學者聲稱,和解早在預料中。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導,絕大多數法律專家都同意,「多明尼恩」勝訴機率極高,因為證人證詞及資料舉證充足,一連串的司法判決也一再證明福斯新聞說法不實。

專門處理憲法第一修正案訴訟的退休律師列文(Lee Levine)說,公眾人物遭控誹謗的官司中,鮮少看到像這件訴訟原告能舉出如此強而有力的「真實惡意」(actual malice)證據。

另方面,福斯集團財力雄厚,即使敗訴也負擔得起賠償金,但法律專家分析,審理期間,福斯新聞將面臨尷尬處境,一方面要在法庭上證明清白,一方面還要安撫支持川普的觀眾群。

紐約時報 報導,曾參與數十起誹謗訴訟的資深憲法第一修正案律師加布斯(Martin Garbus) ,在雙方和解消息傳出前即表示,他對此案竟如此接近審判感到吃驚,「我很驚訝它竟還沒和解。」在法院宣布此消息後,加布斯指出,這樣的結果很合理:「和解,大家都贏;福斯繼續經營,多明尼恩拿錢了事。」

至於為何此案拖到選出陪審團、即將審判才和解?新聞自由記者委員會(Reporters Committee for Freedom of the Press)前執行主任柯特利(Jane Kirtley)說:其實雙方都有強烈的和解動機,「大多數針對媒體的誹謗訴訟案都在審判前和解。」

因為就算開審後,誹謗原告說服部分陪審團判給大筆賠款,一旦走上訴訟程序,通常要等很多年才拿得到錢;而媒體被告可能更寧可和解,避免像是內部信件和訊息等大量證據被公諸於世,許多內容恐怕不是廣告商樂見的,「而廣告商則是媒體的金主」。

CBS報導,「多明尼恩」向福斯求償16億元,將讓福斯新聞網2022年全年營業淨利12億元全數泡湯,然而福斯新聞2022年營業額高達140億元,持有現金超過40億元。

事實上,福斯媒體帝國主席梅鐸 (Rupert Murdoch),過去曾多次針對訟案和解或採取其他極端措施,以免官司曠日費時或陷入尷尬的訴訟困境。紐時報導指出,儘管福斯新聞已準備進行審判,但不僅該集團頂級主播和高級主管將出庭作證,92歲的梅鐸也將成為各方眼中的明星證人之一。

媒體法律資源中心執行主任、紐約時報前律師弗里曼(George Freeman)表示,過去有許多訴訟都是在執行長作證之前和解,梅鐸「臨陣退縮,害怕表現不佳,擔心被人以為他對業務一無所知,也不想花時間與律師一起準備和作證。而現在,正是他公開出庭作證的前夕。」