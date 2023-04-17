五角大廈密件外洩從Telegram轉貼擴散 版主是前海軍女士官

住在華盛頓州的前海軍人員莎拉．比爾斯。她設立社媒帳戶「頓巴斯之女」， 強烈支持俄軍侵烏，同時涉嫌在網上傳播特薛拉盜出的密件。(取自推特)

華爾街日報(WSJ)16日報導，國安最高機密文件洩露上網主嫌是國民兵空軍一等兵特薛拉(Jack Teixeira)，但協助散播最力的卻是主持社媒帳戶「頓巴斯之女」(Donbas Girl)、支持俄羅斯入侵烏克蘭的前海軍士官莎拉‧比爾斯(Sarah Bils)。

比爾斯現年37歲，她監督的帳號讚美俄軍及俄國 佣兵瓦格納集團(Wagner Group)，即便如此，她仍在華盛頓州的海軍惠德比島(Whidbey Island)航空兵基地服役到2022年底，軍階為士官，職務是飛航電子技士。

21歲麻州空軍國民兵特薛拉(見圖)14日被控盗取國防絕密文件，散播社群媒體Discord。(Getty Images)

21歲麻州空軍國民兵特薛拉(見圖)14日被控盗取國防絕密文件，散播社群媒體Discord。圖為司法部指控特薛拉的偵結書。(美聯社)

「頓巴斯之女」轉貼4份密件

比爾斯15日在華盛頓州橡港市(Oak Harbor)自家接受訪問，承認自己是「頓巴斯之女」帳戶的管理員，用那個帳號來募款、主持播客節目，但她表示，經營頓巴斯之女網絡的人共有15個，「分散於全世界」，她拒絕透露其他人是誰。

俄國2014年首度干涉烏國東部的頓巴斯區，最近兩國戰鬥也集中該地；「頓巴斯之女」名列受眾最多的英語社媒之一，鼓吹俄國觀點。

WSJ螢幕截圖指出，本月5日，頓巴斯之女用社媒Telegram帳號貼出四份據說遭洩機密文件，給其6萬5000名追隨者，如此讓幾個俄國社媒大咖帳號能取用那些文件，接下來五角大廈 便展開偵辦。比爾斯表示，四份檔案是另個管理員所貼。

比爾斯服役海軍期間有安全權限，但沒有證據指出她動用權限來竊取任何機密情資；她表示自己了解最高機密資料有多重，所以沒洩露。

比爾斯住在華盛頓 支持俄侵烏

比爾斯是否扮演轉貼機密文件的角色，五角大廈發言人萊德(Pat Ryder)准將把這個問題轉給司法部 ，但司法部拒絕評論，海軍也一樣。萊德以書面表示，國防部長奧斯丁已下令審核五角大廈內部機密取用、究責及管控流程，預防未來再有洩露。

特薛拉上網貼文已有多月，分享貼文的只有一小圈同為戰爭電玩迷，而且都得應他邀請，才能加入Discord平台的伺服器。即便有個成員轉貼這些機密檔案到更大的Discord伺服器，仍未受到更多用戶注意；只有等到頓巴斯之女帳號貼出其中一些檔案之後，才在網路軍事迷及俄國支持者當中爆紅。此後再發現Discord上還有幾十份其他機密檔案，大部分涉及俄烏戰爭，但也有各式各樣與他國有關的機密情資。

比爾斯管理的頓巴斯之女Telegram帳號自述從事「俄國風格的資訊戰」。