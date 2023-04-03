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ChatGPT省工節時 為何大公司禁用…怕企業機密外洩

編譯潘勛／綜合2日電
ChatGPT已遭一些公司禁用。(美聯社)
ChatGPT已遭一些公司禁用。(美聯社)

時下最夯的人工智慧(AI)科技ChatGPT去年11月公開以來，引發各公司員工支持、反對的激辯，華爾街日報(WSJ)報導，幾大公司如摩根大通、威瑞森通訊(Verizon)都已封阻ChatGPT，公司高層生怕資訊員工可能會把企業機密分享出去。

許多調查指出，ChatGPT已在企業員工當中廣獲使用，但幾家大企業已禁用ChatGPT，其他如亞馬遜則鼓勵一些旗下工程師使用公司自己的AI工具CodeWhisperer。

航空及國防承包商諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)的軟體工程師弗羅列斯(Richie Flores)表示，自己使用ChatGPT幾個月，但幾周前公司封鎖這款工具，原因在不准公司或客戶的數據分享到外部平台，要到這些工具充分過濾後再講。

各產業都對行業機密、隱私恐遭ChatGPT偵知而感憂慮，但某些產業還有獨特的考量。

法律事務所已出台新政策，規定很廣，小自員工不准把有知識產權的資訊輸入ChatGPT，大到律師不准把未經編輯、由AI產出的文本，以法律建議的形式，提供給顧客。

另一大顧慮是準確度。Fishbowl職場聊天應用1月調查近1萬2000名勞工，其中四成以上表示自己在職場用ChatGPT或其他AI工具，但近七成表示，不敢告訴上司。

Monster.com網站2月調查900多位勞工，半數表示他們用ChatGPT來做寫作及回應電郵之類的差事，但近四分之一害怕上司因為他們用這種抄捷徑方式而輕視他們。

很多老闆也關切使用AI產出的文本會不帶人情味。另外，假如由AI來做員工考評因素，決定晉升還是開除員工，那麼員工們也會感到十分不安。

ChatGPT AI 勞工

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