密利國會作證：中國軍力本世紀中葉將超美

參謀首長聯席會議主席密利29日在國會作證指出，中國軍事實力在本世紀中葉將超過美國，美國可能無法阻止、減緩或中斷中國的核發展項目。(Getty Images)

參謀首長聯席會議主席密利 上將29日在國會作證指出，中國軍力一路成長，到本世紀中葉將「優於」美國、「令人不安」，而且美國對中國的核子發展計畫，可能無能為力；空軍部長肯德爾(Frank Kendall)更早一日也在國會作證，指中國繼續擴張核武是他從戎半世紀以來，「最心煩意亂」的事。

密利：美軍力應加速超越

福斯新聞網(Fox News)報導，密利陪同國防部 長奧斯丁出席眾院 軍事委員會聽證；密利強調，美國必須「加速超越」中國的發展，尤其是中方軍力。

密利表示，中國的國家目標在全球方面，要與美國平起平坐，到世紀中葉軍力要超過美國；中國一路上這麼做，讓人不安、覺得困擾；美方不能只跟上中國步伐，還得超越，如此才能確保和平。

眾院軍事委員會這次聽證會，是應國防部2024年預算要求所舉辦。

中國核武發展 美恐難阻止

密利警告說，中方核武發展計畫，美國可能無法「阻止、延緩、打斷、封鎖或摧毀」，中國將按自己計畫行事。

美國情報界3月評估指出，北京正「加速開發」中國解放軍所需的關鍵戰力，「在大規模、持久戰爭中與美國對峙」；解放軍的百般努力，旨在未來跨台灣海峽發生危機，嚇阻美國不得介入。

情報界另警告說，北京正在鞏固國防武器的國內產能，不論大規毀滅性武器還是先進傳統武器皆然；中國另在興建新的數百座洲際彈道飛彈(ICBM)發射井。

中擴張核武庫「令人不安」

密利也表示，中、俄結盟日益加深，兩國「愈走愈近」，核戰力方面尤然。

空軍部長肯德爾則是在眾院撥款委員會28日聽證會上指出，中國繼續擴張核武彈藥庫，是他從戎生涯裡，最心煩意亂的事；中方數十年來，本滿足於由數百核武組成的軍火庫，那樣子顯然就具備二次打擊戰力，充當嚇阻。

肯德爾再指出，但中方目前的核武擴張，讓世局改變，世人從未經歷過，基本上世界就有三大國均擁有大型的核子軍火庫。

空軍部長促美與中俄對話

肯達爾主張，美國必須與俄國展開對話，尤其與中國；冷戰時代，開闢溝通專線是能預防核子衝突升級的要因。

國防部報告指出，中國去年宣布計畫，打算到2035年底前，把核彈頭儲備增加三倍以上，按中方2021年自稱核彈頭超過400枚，那麼屆時該有大約1500枚。