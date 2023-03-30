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反禁抖音聲量漸增 共和黨議員也發聲：難道要學中國？

編譯潘勛／綜合29日電
共和黨籍參議員保羅29日撰文反對國會查禁社媒平台短影音App抖音(TikTok)。(路透)
共和黨籍參議員保羅29日撰文反對國會查禁社媒平台短影音App抖音(TikTok)。(路透)

國會對查禁短影音App抖音(TikTok)的反對聲浪開始浮現，共和黨籍參議員保羅(Rand Paul)29日撰文反對查禁這個有大量選民、主要是年輕世代使用的社媒平台；民主黨籍眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)更是早在24日於抖音貼影片，稱禁抖音為「史無前例」、「感覺不對」。

路透報導，中國公司持有的抖音在美擁有逾1億5000萬用戶；反對查禁抖音的兩黨國會議員雖然還少，但日漸增多，理由是侵犯言理自由，另外反對太過露骨立法針對抖音。

提案查禁抖音的是共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley)，法案簡稱RESTRICT；霍利本希望在本周便無異議通過法案。

保羅在肯塔基州「信使日報」(Courier-Journal)撰寫輿情文章，認為查禁抖音就會限制言論自由，等於仿效中國政府的審查制度。

保羅寫道，「不喜歡抖音、臉書或YouTube，不用就是了；別指望對憲法的任何詮釋，能找到查禁這類社媒的權力」、「我國真要效法中國，查禁言論？」

官員們認為抖音的母公司字節跳動為中資公司，平台用戶資料安全堪虞；中國法律規定，中國政府可以取用抖音的數據，故危及美國國家安全。

歐凱秀更早貼出的影片指出，國會尚未接獲有關抖音的機密簡報，她感覺不對勁。

三名民主黨籍眾議員上周便反對查禁抖音，言論自由倡議團體如「美國公民自由聯盟」(ACLU)也一樣。

許多民主黨國會議員主張，國會應通過廣泛的隱私權法案，涵蓋各種社媒，不光抖音。

民主黨參議員華納(Mark Warner)及共和黨參議員熊恩(John Thune)都反對RESTRICT法案；但法案目前在參院取得22席支持，想授權給商務部對抖音等可能危及美國國家安全的科技公司設限或者查禁；法案適用於中國、俄國、北韓、委內瑞拉及古巴等國科技公司。

抖音 民主黨 參議員

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