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憂中國「帶路」讓窮國陷債務困境 葉倫：正努力抗衡

編譯盧炯燊／綜合29日電
財政部長葉倫29日在國會作證表示，美國將在全球性機構對抗中國的影響力，她也表示擔憂中國對發展中國家提供貸款的活動。(美聯社)
財政部長葉倫29日在國會作證表示，美國將在全球性機構對抗中國的影響力，她也表示擔憂中國對發展中國家提供貸款的活動。(美聯社)

財政部長葉倫29日指出，美國正在努力抗衡中國在國際機構以及向發展中國家透過貸款所發揮的影響力。

葉倫在出席國會眾院撥款委員會的「國務院、駐外機構及相關計畫小組委員會」(State, Foreign Operations, and Related Programs)聽證會時，對中國在全球的一些活動，尤其是向發展中國家提供貸款方面或到擔憂。

她直言說，「我非常非常擔心中國在全球範圍內以及在一些國家活動的方式，這只有讓這些國家陷入債務困境，而無助於它們促進經濟發展」。

最近公布的一項研究顯示，在 2008年至2021年期間，中國透過「一帶一路」計畫，向22個發展中國家貸款達2400億元協助它們發展經濟及基礎建設，但這些國家卻愈來愈多難以償還貸款，這個數額近年來更不斷飆升，美國等西方國家指是債務陷阱。

但中國還擊有關的批評說法，強調這些貸款是本著公開透明的原則展開的。

根據世界銀行、哈佛大學甘迺迪學院、研究機構AidData及德國智庫「基爾世界經濟研究所」(Kiel Institute for The World Economy)等單位人員所做的研究，中國近80%紓困貸款是2016至2021年間發放，主要協助阿根廷、蒙古及巴基斯坦等中等收入國家。

中國已向發展中國家提供數以千億元計的基礎建設貸款，但自2016年以來，由於許多計畫回報不如預期，這類基建貸款已逐漸減少。

中國目前正與尚比亞、迦納及斯里蘭卡等亞非國家就債務重組展開談判，同時也呼籲世界銀行國際貨幣基金組織(IMF)也向這些國家提供債務減免。

拜登政府將增加在非洲投資

而在中國擴大與非洲各國的經濟和政治關係十多年後，拜登政府正大力推動美國企業在非洲的投資，儘管將面臨各種障礙。

副總統賀錦麗28日在迦納的海濱城市承諾，將加倍致力為非洲帶來數十億元的投資。賀錦麗是今年訪問非洲的白宮和拜登政府高級官員中，位階最高者，她承諾在美國和中國均希望開發非洲的龐大天然資源時，將釋出美國的投資。

貸款 投資 拜登

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