憂中國「帶路」讓窮國陷債務困境 葉倫：正努力抗衡

財政部長葉倫29日在國會作證表示，美國將在全球性機構對抗中國的影響力，她也表示擔憂中國對發展中國家提供貸款的活動。(美聯社)

財政部長葉倫29日指出，美國正在努力抗衡中國在國際機構以及向發展中國家透過貸款 所發揮的影響力。

葉倫在出席國會眾院撥款委員會的「國務院、駐外機構及相關計畫小組委員會」(State, Foreign Operations, and Related Programs)聽證會時，對中國在全球的一些活動，尤其是向發展中國家提供貸款方面或到擔憂。

她直言說，「我非常非常擔心中國在全球範圍內以及在一些國家活動的方式，這只有讓這些國家陷入債務困境，而無助於它們促進經濟發展」。

最近公布的一項研究顯示，在 2008年至2021年期間，中國透過「一帶一路」計畫，向22個發展中國家貸款達2400億元協助它們發展經濟及基礎建設，但這些國家卻愈來愈多難以償還貸款，這個數額近年來更不斷飆升，美國等西方國家指是債務陷阱。

但中國還擊有關的批評說法，強調這些貸款是本著公開透明的原則展開的。

根據世界銀行、哈佛大學甘迺迪學院、研究機構AidData及德國智庫「基爾世界經濟研究所」(Kiel Institute for The World Economy)等單位人員所做的研究，中國近80%紓困貸款是2016至2021年間發放，主要協助阿根廷、蒙古及巴基斯坦等中等收入國家。

中國已向發展中國家提供數以千億元計的基礎建設貸款，但自2016年以來，由於許多計畫回報不如預期，這類基建貸款已逐漸減少。

中國目前正與尚比亞、迦納及斯里蘭卡等亞非國家就債務重組展開談判，同時也呼籲世界銀行國際貨幣基金組織(IMF)也向這些國家提供債務減免。

拜登 政府將增加在非洲投資

而在中國擴大與非洲各國的經濟和政治關係十多年後，拜登政府正大力推動美國企業在非洲的投資，儘管將面臨各種障礙。

副總統賀錦麗28日在迦納的海濱城市承諾，將加倍致力為非洲帶來數十億元的投資。賀錦麗是今年訪問非洲的白宮和拜登政府高級官員中，位階最高者，她承諾在美國和中國均希望開發非洲的龐大天然資源時，將釋出美國的投資。