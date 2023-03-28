田州跨性別女攜3槍濫射 基督教小學校長及3學童亡

田納西州納許維爾校園槍案發生後，學童在離開暫時安置所時仍難掩恐懼和悲痛。（美聯社）

田納西州首府納許維爾私立基督教聖約小學(The Covenant School)27日上午驚傳槍擊 案，28歲的該校校友奧黛莉‧伊莉莎白‧黑爾(Audrey Elizabeth Hale)攜帶兩把半自動步槍和一把手槍闖入母校逞凶，在不到15分鐘之內殺死三名九歲學童和三名成人教職員後，與警方駁火時遭擊斃；黑爾為自視為男性的生理女性，調查人員在她家中起獲遺書與作案地圖，含有另一個攻擊地點，顯示她是預謀作案，但動機仍不明。

遺書提及另一攻擊地點

納許維爾都會警察 局表示，該校所有的門在案發前都上了鎖，黑爾駕駛一輛本田(Honda)Fit轎車到校，把車停在停車場後，持槍破壞學校建築物上鎖的邊門闖入學校，在一、二樓發動攻擊。

黑爾為生理女性，但在領英(LinkedIn)自我介紹欄使用男性人稱代名詞「他」(he/him)，推測黑爾以男性身分生活。

納許維爾都會警察局長德瑞克(John Drake)表示，警方在黑爾的住處找到一封遺書，寫著「與今日有關的內容」，另有一張「行兇路線圖，詳細標記學校監視器和入口處的位置」；遺書中提及另一處地點，但黑爾研判該地點太安全，難以發動攻擊，全案行凶動機仍待調查。

德瑞克告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)，黑爾沒有特定目標，見人就開槍。

聖約小學隸屬並由長老會聖約堂(Covenant Presbyterian Church)經營，遂未聘雇校園安全人員；聖約小學2001年在納許維爾市中心南邊的格林丘(Green Hills)社區建校，招收學齡前到六年級的學生，學生約200人，教師則有33人。

警局發言人艾倫(Don Aaron)表示，警方最初於上午10時13分接獲槍擊案報案電話，五名員警趕赴現場，聽見學校傳出槍響，其中兩名警察最後在二樓朝黑爾開槍，黑爾於上午10時27分遭擊斃。

警方表示，罹難者共六人，分別是三名九歲學童艾芙林‧迪克豪斯(Evelyn Dieckhaus)、哈莉‧斯克魯格斯(Hallie Scruggs)，以及金尼(William Kinney)，以及三名成人死者則為61歲的代課老師辛西亞‧皮克(Cynthia Peak)、61歲守衛希爾(Mike Hill)，以及60歲的校長凱瑟琳‧昆斯(Katherine Koonce)。

今年第129起槍案

當地媒體田納西人(The Tennessean)報導，聖約小學所在地是該州最富裕的地區之一，該校郵遞區號(郵政編碼)為 37215，是該州平均家庭收入最高的地區之一，2020年更被列為該州房價最高的地區，中位房價達71萬9000元。

聖約小學槍擊案是今年第129起槍案，拜登 總統27日再籲國會核准攻擊性武器禁令。他說：「令人心碎，這是家庭最慘的夢魘，我們必須更努力阻止槍枝暴力和保護校園，我再次呼籲國會通過我提案的攻擊性武器禁令。」