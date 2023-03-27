TikTok強在哪裡？美年輕人下載量前4名都來自中國App

不僅年輕世代使用TikTok，圖中新澤西州85歲的納粹大屠殺倖存者杜娃．佛德曼，利用TikTok，由17歲孫子協助發音，口述紀錄大屠殺的悲慘歷史。(美聯社)

來自中國的TikTok 成功打入美國年輕人生活，引發來自華府的擔憂，但TikTok又是有什麼魅力，讓它在美國年輕人之間如此大受歡迎？

美國3月最熱門的應用程式中，有四個是在中國打造而出。根據Sensor Tower資訊分析公司，3月前三周下載量，第一名為才上市七個月的Temu，TikTok影片編輯夥伴CapCut和TikTok緊追其後，快時尚跨境電商SHEIN排名第四，第五名則是Facebook，也是榜上為一非中國製應用程式。

這就跟中國在幾十年前一路爬上製造業頂端一樣。中國科技公司利用大量的便宜人才，不斷的改善產品功能。這種對精益求精的追求，在中國科技業被稱為「刺繡」。TiTok前身Musical.ly 的風險投資 人范璐指出：「每個人都靠著一針一線來提高自己的手藝。」

年輕一代反對國會立法禁用TikTok。圖為上周國會眾院聽證時，青年TikTok使用者在國會抗議，反對禁用TikTok。(美聯社)

製造商通常聲稱演算法是其應用程式大受歡迎的秘密武器；而外界也經常忽視，美國用戶市場的激烈競爭，是如何成了讓中國公司，在對上西方競爭時的優勢。

美國Z世代購物者，在#temuhaul 或#sheinhaul等主題標籤推動下，大買特買，並在TikTok影片中大玩「50元TEMU隨機商品」結果展示；這就是中國科技公司讓美國消費者，深陷中國應用程式生態系統的常見手法之一。

投資人、工程師和分析師指出，美國競爭對手忽視了中國互聯網公司的組織效率；它們先是利用中國10億網路用戶來測試使用者偏好，在國內將AI模型優化後，再將技術出口到海外。

這些公司利用數據來推動決策。TikTok母公司北京 字節跳動科技(ByteDance)前工程師和產品經理就指出，該公司是執行業界所未「賽馬」策略最積極的公司；多個團隊同時打造同一個產品，產品性能最好的團隊勝出，並能獲得更多資源，其它的則遭淘汰；字節跳動甚至有一套專門用來評估使用者喜好的標準程序、系統和詳細指標，讓公司能在最短時間內推出更新。

字節跳動科技前資深工程師郭宇(Guo Yu)指出：「它們尤其在需要不斷更新產品來滿足用戶需求的市場中，表現得特別好。」