參院情報委會主席：白宮支持禁TikTok提案 周受資未能回答基本問題

重量級民主黨參院情報委員會主席華納參議員26日表示，他瞭解白宮立場是支持通過立法，禁用TikTok，確保國家安全。(Getty Images)

參院情報委員會主席華納(Mark Warner)26日稱，相信白宮 支持立法提案，查禁抖音 (TikTok)這款app，可能交由商務部 執行；華納認為，抖音執行長周受資並未回答中國政府能否得知1億5000萬美國用戶個資的基本問題；白宮國安會發言人柯比(John Kirby)重申對抖音的顧慮，支持立法讓拜登總統取得額外權限，監管抖音。

華納26日在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目上表示，他認為白宮十分支持法案；擬議中的法案將賦予商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)工具，要不是查禁抖音，就是強迫抖音出售。

抖音的母公司是中國字節跳動(ByteDance)，上周在眾院舉辦的聽證會上是焦點；抖音執行長周受資出席，在能源及商務委員會前作證，回應抖音是否會危及美國國安的問題。因字節跳動公司的中方背景，除美國以外，多個國家均採措施，在官方設備禁用抖音；傳言指出，抖音這款App可以被用來當偵監工具。

重量級民主黨參院情報委員會主席華納參議員26日表示，他瞭解白宮立場是支持通過立法，禁用TikTok，確保國家安全。(Getty Images)

華納與共和黨參議員熊恩(John Thune)共同提出「限制危及資通訊技術安全威脅法案」(RESTRICT)，立法宗旨在肆應附屬於外國政府的科技可能造成威脅，把查禁或審核科技的權限，授予商務部。是否查禁，情報委員會的立場至關重要。

華納表示，RESTRICT法案已獲得兩黨各11、共22名參議員支持；然而，假如國會真通過本案，白宮會選擇如何因應，目前尚不明朗。

柯比26日也在面對全國節目上重申過去政府對抖音的疑慮，國安會支持RESTRICT法案，因為它授權給拜登總統工具及權限，監管抖音；「外資審查委員會」正審查抖音的國安威脅。

周受資上周在聽證會焦點放在因應美方對抖音搜集的數據，可能被交給中國政府的提問。

華納表示，他雖感謝周受資作證，但認為周並未回答基本問題；說到底，抖音為中國公司字節跳動所持有，而依中國法律，公司必須把數據呈交給中國共產黨。

華納指出，1億5000萬美國人平均每天使用抖音90分鐘，抖音可能被用來遂行宣傳戰，這是他最憂心的事之一。