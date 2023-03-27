不只TikTok 中國字節跳動CapCut程式 在美也火紅

同為TikTok中國母公司「字節跳動」(ByteDance)旗下的影片剪輯應用程式CapCut近期大受歡迎，躍升成為美國目前最熱門的應用程式之一。(路透)

同為TikTok 中國母公司「字節跳動」(ByteDance)旗下的影片剪輯應用程式CapCut近期大受歡迎，躍升成為美國目前最熱門的應用程式之一。

應用程式追蹤顯示，CapCut是一款能迅速製作線上影片和迷因(meme)的工具，近幾周的下載次數超越TikTok。

透過CapCut剪輯影片，使用者可輕鬆套用各種模板、濾鏡、特效和音樂，製作看起來更專業的短片，讓短片更有機會在TikTok和Instagram、YouTube等平台爆紅。

CapCut於2020年推出，目前每月擁有逾2億活躍用戶；TikTok在全球則有10億以上的用戶。

作為一款工具應用程式，在如何處理使用者數據方面，CapCut很大程度上避開了監管審查。

根據其隱私政策，為了提供服務，CapCut會收集用戶上傳的照片、影片等內容，以及位置、性別、生日等使用者數據，這在影片剪輯工具應用程式相當常見。

與TikTok 相同的是，CapCut也儲存美國與新加坡 的這類數據。

Sensor Tower等應用程式追蹤調查機構的數據顯示，CapCut去年年底衝上應用程式商店排行榜首，並在美國應用程式下載周排名前幾名徘徊，排名在前的應用程式包括購物平台Temu、時尚市場Shein等中國開發應用程式。

去年CapCut的全球下載次數增長43%，突破4億次，其全球下載量中約7%來自美國。

「字節跳動」自2012年成立以來以強大的演算法迅速崛起成為應用程式帝國，該公司在中國經營熱門短影片應用程式「抖音 」，在海外經營國際版抖音TikTok；「字節跳動」是中國最有價值的科技巨擘，TikTok在海外也向Meta與Google等公司發起廣告競爭的挑戰。

消息人士指出，CapCut的收入來源較少，但「字節跳動」有意藉著CapCut受歡迎的程度獲利，去年末CapCut開始向雲端儲存服務以及更多的特效收費。

TikTok平台向用戶大力推廣CapCut，由該應用程式剪輯的影片通常會出現「試試這個模板」、「簡易編輯」等按鍵，觀看者按下後會被引導至CapCut頁面。