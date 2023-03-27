議員稱TikTok釀國安危機 網紅控最愛的App被奪

年輕一代反對國會立法禁用TikTok。圖為上周國會眾院聽證時，青年TikTok使用者在國會抗議，反對禁用TikTok。(美聯社)

數十名國會議員嚴峻警告說，抖音 (TikTok)社媒平台可能危及國安，讓中國共產黨偵監美國，但1億5000萬美國抖音用戶卻想繼續在抖音上製作及觀看簡短好玩的視頻，兩者之間嫌隙漸大，凸顯議員們要說服民眾抖音是對付大家的武器有多困難；很多用戶更在乎的是：政府可能要奪走他們最愛的App。

美聯社26日報導，美國抖音用戶還使用這個短視頻平台來學課業、烹飪等。

抖音執行長周受資23日在長近六個小時的國會聽證會上表示，該平台從未把客戶個資繳交給中國政府，就算北京 當局要求，也不會那麼做。

只是國會議員、聯邦調查局及官方機構一直示警，說中國法律強迫如抖音母公司字節跳動，不管什麼目的，只要事涉國安，都得把數據繳給政府；此外，北京可能發動有利於中方的宣傳戰，或散播假消息，也令美方關切。

國會兩黨參眾議員從國家安全角度思考，多贊成立禁用TikTok。圖為喬治亞州國會眾議員卡特上周在聽證上質疑TikTok與中共有關係。(美聯社)

共和黨眾議員 克倫紹(Dan Crenshaw)表示，想對全體青少年、網紅說，「你們認為我們只是老人，與時代脫節，自己在講什麼都不懂，還想拿走你們最愛的App。你們可能不在乎自己的數據目前被取用，但有一天會的」。

許多抖音用戶對聽證會的回應，是製作短視頻貼上去，批評拷問周受資的國會議員，周講話時還頻頻被打斷。有些人把抖音可能被禁，稱為「今年最大的陰謀」；另些用戶把抖音今年挨批力道突增，歸咎給另個科技競爭對手、臉書(Facebook)創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)。

但沒幾個用戶表示害怕中國可能進行偵監、破壞國家安全，但那兩點議員們一直在強調，據此想節制抖音。

選區在加州矽谷的民主黨聯邦眾議員羅肯納(Ro Khanna)表示，自己很關心如抖音之類的平台，身為創意表達、打造社群的管道，能提供給年輕人的價值，但要說美國科技公司辦不到那種事，是絕對站不住腳的，「美國擁有世上最具創新力量的科技公司」。

抖音也沒有被動挨打，22日派數十名網紅到國會遊說，反對查禁；很多網紅靠抖音取得收入、與各品牌結盟行銷產品給訂閱戶，假如抖音消失，另筆收入管道就沒了，此外他們千辛萬苦在抖音建立大批追隨者的社會資本也平白蒸發。