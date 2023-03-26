兩面討好變兩面不討好？德桑提斯支持度下滑

佛州州長德桑提斯(右)近來失誤連連，支持度下滑。（美聯社）

共和黨 2024大選熱門人選的佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)近來表現失誤，連帶支持度下滑，令支持者的熱情開始熄火，有人主張德桑提斯應該盡快宣布參選和前總統川普 直球對決，也有一派共和黨人建議德桑提斯應該避開川普，等2028再參選。

上周在佛州棕櫚灘(Palm Beach)舉行的紅十字會(Red Cross)年度餐會，應邀出席的16位共和黨重量級支持者對於德桑提斯攻擊川普的火力，感到憂心，「整體而言他們認為，如果他不要企圖和川普硬碰硬，長遠來說會更好。」知情人士補充道，「他會被川普攻擊的體無完膚」。

另外針對俄烏戰爭議題，德桑提斯22日公開指控俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)是一名「戰爭罪犯」，應為入侵烏克蘭負責，明顯與13日發言不同，當時他表示為「領土爭議」捍衛烏克蘭，不符合「國家重大利益」；23日接受Newsmax訪問，又再次批評拜登政府對烏政策，質疑白宮軍援烏克蘭的做法。

德桑提斯前後矛盾、立場搖擺，令同黨同志相當錯愕，前北卡羅來納州州長麥克羅利(Pat McCrory) 表示：「他在很多議題上表現強勢，但如果開始玩兩面討好的政治手法，我覺得會失去信用，我覺得太多共和黨總統候選人企圖走兩面討好路線，但對戰川普不能這樣。」

由於佛州參眾議會結束的6月前，德桑提斯不會宣布參選，導致目前全國性多數民調中，德桑提斯支持度已經落後川普，一位匿名共和黨策士表示：「德桑蒂斯尚未正式表態參選，絕對會讓選民退縮。」

另一位匿名的共和黨策士表示：「川普可能遭到起訴，但他的民調上揚，這對德桑提斯來說真的不太好看。」

面對川普的窮追猛打，德桑提斯回應相當克制，但是共和黨金主艾柏爾哈特(Dan Eberhart)不認為他可以繼續迴避川普，「德桑提斯不應該再忽視川普」。

儘管德桑提斯的金主仍然願意支持他參選總統，但也開始考慮其他可能候選人，例如南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)。

另一方面，德桑提斯金主、doTerra創辦人庫克(Gregory Cook)認為德桑提斯表現良好，沒有必要調整參選步調：「雖然他還沒有宣布競選總統，但如果他宣布參選，我認為德桑提斯絕對領先群雄。」