我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

兩面討好變兩面不討好？德桑提斯支持度下滑

編譯俞仲慈／綜合25日電
佛州州長德桑提斯(右)近來失誤連連，支持度下滑。（美聯社）
佛州州長德桑提斯(右)近來失誤連連，支持度下滑。（美聯社）

共和黨2024大選熱門人選的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)近來表現失誤，連帶支持度下滑，令支持者的熱情開始熄火，有人主張德桑提斯應該盡快宣布參選和前總統川普直球對決，也有一派共和黨人建議德桑提斯應該避開川普，等2028再參選。

上周在佛州棕櫚灘(Palm Beach)舉行的紅十字會(Red Cross)年度餐會，應邀出席的16位共和黨重量級支持者對於德桑提斯攻擊川普的火力，感到憂心，「整體而言他們認為，如果他不要企圖和川普硬碰硬，長遠來說會更好。」知情人士補充道，「他會被川普攻擊的體無完膚」。

另外針對俄烏戰爭議題，德桑提斯22日公開指控俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)是一名「戰爭罪犯」，應為入侵烏克蘭負責，明顯與13日發言不同，當時他表示為「領土爭議」捍衛烏克蘭，不符合「國家重大利益」；23日接受Newsmax訪問，又再次批評拜登政府對烏政策，質疑白宮軍援烏克蘭的做法。

德桑提斯前後矛盾、立場搖擺，令同黨同志相當錯愕，前北卡羅來納州州長麥克羅利(Pat McCrory) 表示：「他在很多議題上表現強勢，但如果開始玩兩面討好的政治手法，我覺得會失去信用，我覺得太多共和黨總統候選人企圖走兩面討好路線，但對戰川普不能這樣。」

由於佛州參眾議會結束的6月前，德桑提斯不會宣布參選，導致目前全國性多數民調中，德桑提斯支持度已經落後川普，一位匿名共和黨策士表示：「德桑蒂斯尚未正式表態參選，絕對會讓選民退縮。」

另一位匿名的共和黨策士表示：「川普可能遭到起訴，但他的民調上揚，這對德桑提斯來說真的不太好看。」

面對川普的窮追猛打，德桑提斯回應相當克制，但是共和黨金主艾柏爾哈特(Dan Eberhart)不認為他可以繼續迴避川普，「德桑提斯不應該再忽視川普」。

儘管德桑提斯的金主仍然願意支持他參選總統，但也開始考慮其他可能候選人，例如南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)。

另一方面，德桑提斯金主、doTerra創辦人庫克(Gregory Cook)認為德桑提斯表現良好，沒有必要調整參選步調：「雖然他還沒有宣布競選總統，但如果他宣布參選，我認為德桑提斯絕對領先群雄。」

德桑提斯 川普 共和黨

上一則

既非「川」也非「德」…共和黨第三條路拚出線

下一則

2古巴移民搭滑翔翼加發動機 飛越90哩抵佛州

延伸閱讀

30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議

30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議
川普貼白艾榮照片喊死亡毀滅 檢察官收到白色粉末信函

川普貼白艾榮照片喊死亡毀滅 檢察官收到白色粉末信函
國會暴亂案／聯邦法官駁行政特權主張 梅杜斯等須作證

國會暴亂案／聯邦法官駁行政特權主張 梅杜斯等須作證
再戰白宮卻遇官司攔路 川普7大案一次看

再戰白宮卻遇官司攔路 川普7大案一次看

熱門新聞

圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談。路透

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

2023-03-20 12:04
南加華女在香港機場無法順利登機，因為沒有核酸檢測證明。（圖：讀者提供）

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

2023-03-24 22:55

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴