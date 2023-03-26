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曾爆「大衛教派」86死慘案 川普德州韋科造勢惹議

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普25日在德州韋科舉行造勢集會，引起某些批評聲浪。（路透）
前總統川普25日在德州韋科舉行造勢集會，引起某些批評聲浪。（路透）

前總統川普再戰2024的首場大型造勢，25日舉辦地點選在德州韋科(Waco)。1993年，聯邦探員圍攻邪教組織「大衛教派」(Branch Davidians)韋科據點，最後教區內建築物起火導致86人喪命。英國廣播公司(BBC)報導，韋科慘案發生30周年之際，川普選擇前往當地舉辦2024選舉第一場大型造勢，引起某些批評聲浪。

韋科慘案對美國國內反政府運動造成火上加油效果，聯邦執法人員經常被反政府人士貼上「惡棍」標籤。共和黨籍副州長派屈克(Dan Patrick)25日在造勢活動上對台下群眾說：「韋科這個地點是我挑的。」派屈克表示，幾周前接到川普電話告知將到德州訪問，並說「你幫我挑個很棒的城鎮」。

上周宣稱很快將因為「封口費」案被曼哈頓檢察官逮捕之後，25日是川普第一次公開亮相。共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)均到場為川普助威。

前總統川普25日在德州韋科舉行造勢集會。川普團隊聲稱有1萬5000人參加，多家媒...
前總統川普25日在德州韋科舉行造勢集會。川普團隊聲稱有1萬5000人參加，多家媒體報導則說，現場群眾有數千人。（Getty Images）

川營誇逾萬人相挺 媒體稱僅數千人

川普競選團隊聲稱，25日在韋科一處飛機場舉行的造勢活動有1萬5000人參加。多家媒體報導則說，現場群眾有數千人。

自稱「基督轉世」，聲稱1993年為世界末日的「大衛教派」教主科瑞許(David Koresh)在韋科慘案中死亡。科瑞許繼任者派斯(Charles Pace)對紐約時報說，川普透過在韋科舉辦大型造勢活動，想要傳遞訊息是他也曾在海湖莊園(Mar-a-Lago)被聯邦探員包圍，聯邦調查局以不實指控做為藉口，遭遇就跟科瑞許一樣。

前總統川普25日在德州韋科的集會上跳舞。30年前韋科發生邪教慘案，在此舉行造勢引...
前總統川普25日在德州韋科的集會上跳舞。30年前韋科發生邪教慘案，在此舉行造勢引發批評。（美聯社）

雖然造勢活動地點距離韋科慘案事件地點僅約17哩，但川普競選團隊表示，造勢活動地點與時間與韋科慘案30周年無關。競選團隊發言人說，挑選韋科是因為地點剛好靠近德州四大都會區：達拉斯/沃斯堡(Fort Worth)、休士頓、奧斯丁、奧安東尼奧，而且韋科基礎建設足以容納人數眾多的活動。

韋科隸屬於麥克連納郡(McLennan County)，川普2020年大選在當地得票率贏過民主黨對手拜登23%。

川普 德州 共和黨

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