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摩爾關鍵理論 影響科技產業一甲子

編譯湯淑君／綜合報導
英特爾共同創辦人摩爾94歲辭世，他曾提出影響深遠的「摩爾定律」。 （美聯社）
英特爾共同創辦人摩爾94歲辭世，他曾提出影響深遠的「摩爾定律」。 （美聯社）

英特爾共同創辦人摩爾24日逝世，他提出的「摩爾定律」(Moore's Law)影響半導體產業一甲子，一語料中電腦晶片製程技術將突飛猛進，立下了電子工業進步的度量標準。

1965年，時任快捷半導體研發主管的摩爾在「電子學」雜誌上發表論文，標題是「把更多元件塞進積體電路」，後來被加州理工學院工程學系教授米德命名為「摩爾定律」。但摩爾本人對「摩爾定律」影響深遠而且延年益壽表示訝異，提及時每每輕描淡寫。

摩爾曾提到，積體電路發明以來，由於科技進步，積體電路上可容納的電晶體數量大約每年會增加1倍。

他預言這種趨勢將延續下去，人稱「摩爾定律」，後來修正為積體電路上可容納的電晶體數量約每18至24個月便會增加1倍，摩爾定律也成為半導體製程技術推進速度的遵循依據，預測電腦運算能力將在數十年間穩定成長。

根據中央社報導，台灣工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，摩爾當時觀察半導體產業將近十年，才提出初步的摩爾定律，之後業界將摩爾定律修正與調整。

隨著半導體高階製程更趨微細化，逐步進入下一世代2奈米階段，部分看法認為摩爾定律推進速度趨緩、甚至有「摩爾定律已死」的說法，不過楊瑞臨對摩爾定律日後發展仍深具信心。

他指出，有三大技術發展帶動摩爾定律延續，包括3D IC等異質整合或是小晶片（chiplet）技術，以及新世代半導體材料，加上電晶體架構技術革新等。

他舉例說明，電晶體架構技術和異質整合技術透過模擬方式得以進一步革新，不僅帶動人工智慧（AI）演算法，也落實下世代電晶體和異質整合封裝的生產可能性，打破了既有半導體製造的框架，AI演算法也加重數學專家在新一代半導體製造的角色，這些進程均有助摩爾定律延續。

晶片 AI 加州

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