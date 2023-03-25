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川普貼白艾榮照片喊死亡毀滅 檢察官收到白色粉末信函

記者顏伶如／綜合報導
川普在社媒貼出照片，他手持球棒作勢欲揮，右邊照片則是曼哈頓地區檢察官白艾榮。(取自Truth Social)
川普在社媒貼出照片，他手持球棒作勢欲揮，右邊照片則是曼哈頓地區檢察官白艾榮。(取自Truth Social)

前總統川普若因「封口費」案遭曼哈頓大陪審團起訴，警方可能面臨難度空前的維安挑戰；在川普連續上網貼文攻擊下，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)收到死亡威脅及內含白色粉末信函，聯邦調查局(FBI)與紐約市警察局24日啟動調查。

在決定是否起訴川普之際，紐約地區檢察官白艾榮辦公室收到一封裝有白色粉末的信件後，...
在決定是否起訴川普之際，紐約地區檢察官白艾榮辦公室收到一封裝有白色粉末的信件後，紐約市警局派出緊急反應小組前往蒐證。(路透)

警方消息人士說，白艾榮辦公室認為白色粉末似乎沒有危險性，但信上寫著：「艾爾文，我要殺了你！」

24日零時過後，川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，如果遭到曼哈頓區域檢察官「不實起訴」」，恐將出現「死亡與毀滅」(death & destruction)的後果，國家充滿災難。川普稱白艾榮為「墮落的精神變態者」(degenerate psychopath)。

川普在發文中寫道，自己身為前任美國總統，選舉得票數超過美國史上任何總統及共和黨提名候選人，怎麼能夠在沒有犯罪的情況下遭到起訴。華盛頓郵報報導分析，24日的發文不但是川普提及起訴可能釀成暴力的最新社群網站聲明，也是到目前為止用字遣詞最為直白的一則貼文。

在決定是否起訴川普之際，紐約地區檢察官白艾榮辦公室收到一封裝有白色粉末的信件，圖...
在決定是否起訴川普之際，紐約地區檢察官白艾榮辦公室收到一封裝有白色粉末的信件，圖為白艾榮當天在護衛陪同下進入辦公室。(歐新社)

川普涉嫌在2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元「封口費」而遭白艾榮辦公室調查。

警界人士及安全專家說，未來如果川普出庭應訊，法院維安問題必須審慎安排，因為將有大批川普支持者到場，還有反對川普的抗議人士聚集。執法部門、司法機關官員則可能因為川普遭到起訴而受到威脅。

川普23日透過發表一張自己手持棒球棒的照片，旁邊併列白艾榮臉部特寫照。76歲的川普寫道：「他們都是人渣！」川普在文中質疑為何白艾榮不願做出「對的事情」，宣布收手。

美國有線電視新聞網(CNN)司法評論員艾森(Norm Eisen)在推特發文表示，威脅檢察官在紐約屬於犯罪，「事實上，涉及多項犯罪」。

川普第一次遭國會彈劾時曾作證為川普辯護的喬治華盛頓大學(George Washington University)法學院教授特爾利(Jonathan Turley)在推特發文表示，有有鑑於1月6日國會暴動及許多城市的動亂，領導人應該避免不顧後果的言詞，「維持和平不但是法律義務，還是公民責任」。

川普 白艾榮 社群網站

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