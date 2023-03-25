超級吸票機？起訴雙面刃 川普禍福難料

反川民眾連日在曼哈頓地檢辧公室門口示威，要求起訴川普。(路透)

川普 若成為第一位遭到刑事起訴的卸任美國總統，那他將再一次創造歷史。一般而言，政治人物涉嫌犯罪，在任何選舉都會成為致命傷，但考慮到川普這種非典型政客，遭到刑事拘提反而有可能贏得2024年選舉的助力。

福斯新聞網(Fox News)報導，川普與他的團隊一直努力將壞事變好事，藉著潛在的起訴威脅謀取更大的政治利益。他們利用社媒帖文、媒體評論等製造輿論，把「讓美國再次偉大」(MAGA)組織體團結在他的周圍，並期望為2024年的競選活動增加在基層的籌款。

他早前在「保守派政治行動會議」(CPAC)發表演說前，在回應媒體有關可能遭起訴之事時，揚言「這可能會提高我的支持率」。

民調結果顯示川普可能是對的，聯邦調查局人員去年在海湖莊園搜索機密文件後，他在共和黨 選民中的支持率提高不少。

報導指出，他的前發言人布多維奇(Taylor Budowich)說，如果檢控川普，那起訴書是打開了一道政治閘門，前所未有的支持及競選捐助將會湧至。

川普在眾院的堅實盟友、共和黨籍眾議員史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)更預言，川普若遭起訴，反而鞏固他在共和黨提名的地位。

不光是川普的盟友，就連一向直言反對他，有可能角逐黨內提名的新罕州共和黨州長蘇努努(Chris Sununu)也承認，起訴反會引發對川普的同情。

目前川普的競選活動主要集中在愛阿華州、新罕布夏、南卡 羅來納及內華達這四個共和黨最先舉行的初選的州。

來自南卡州的共和黨策士史托曼(Alex Stroman)相信，若川普遭起訴，南卡州的共和黨選民會非常憤怒，這將會進一步提振對他的支持，其他三個州也會出現類似情況。

但史托曼也承認，這種支持未必長久，從長遠來看，這個影響是不確定的，當選民感到疲乏時，尤其有可能會促使一些獨立選民重新思考支持其他人，那時因遭起訴而出現的助力反而會成為阻力。