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CDC警告：致命耳念珠菌 疫期快速傳播 近半病患 90天內死亡

編譯徐薏茹、記者顏伶如／綜合報導
CDC提供的這張照片顯示培養皿中培養的「耳念珠菌」。 全美逾半的州已有病例。 (美聯社)
CDC提供的這張照片顯示培養皿中培養的「耳念珠菌」。 全美逾半的州已有病例。 (美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)20日發表在醫學年鑑(Annals of Medicine)的一篇研究表明，被CDC視為緊急公衛威脅的致命真菌－「耳念珠菌」(Candida auris)在疫情期間以「驚人的速度」傳播，主要受耳念珠菌威脅的是免疫系統較低的老年人群，由於這一真菌對一般的抗真菌藥物具有抗藥性，因此具危險性。

2016年美國首度通報發現耳念珠菌，大多出現在紐約州、伊利諾伊州，公衛官員希望在長期照護機構與護理之家落實嚴密的檢查與感染管制，以控制耳念珠菌感染。

2021年，全國的州和地方衛生部門共通報1474個臨床病例，比2019年近500個案例增加約200%。CDC黴菌疾病研究醫療長梅根·萊曼(Meghan Lyman)指出，免疫功能較差的民眾感染後可能陷入重症。

根據CDC的研究，耳念珠菌的病例數與傳播顯示出「戲劇性增長」，現在全美半數的州都有耳念珠菌的蹤影，許多州只有一些案例，但加州、內華達州、德州、佛州的感染集中度更高。

新研究未納入2022年的病例數，不過CDC數據顯示去年通報2377個感染病例，再次大幅增加。

根據CDC資訊，近半數感染耳念珠菌的病患會在90天內死亡，但萊曼指出，不清楚有多少死亡案例的直接死因是真菌感染，因為感染患者也面臨多個健康問題。

CDC官員表示，新冠疫情可能導致耳念珠菌傳播加劇，由於注意力多集中在新冠病毒，對耳念珠菌檢查的重視因此降低；此外，耳念珠菌通常附著在護士袍、手套與其他個人防護裝備，理想情況下，這些裝備會頻繁更換，然而疫情期間由於供應短缺不得不重複使用；不僅如此，耳念珠菌還能附著在呼吸器等醫療設備。

耳念珠菌對健康的年輕族群來說不構成太大的威脅，但仍可以藉由皮膚與衣服傳播，感染此真菌的病患會出現發燒、發冷等典型症狀。通常受到真菌打擊的是老年患者，尤其是經常造訪醫療照護機構的年長者。

治療耳念珠菌的主要挑戰是其高度抗藥性，2020年的研究發現，CDC實驗室測試的86%病菌樣本對一系列Azole類藥物具有抗藥性。

CDC 疫情 聯邦疾病防治中心

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