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拜登簽署新冠溯源法 「武漢病毒研究所關聯性」機密 90天內公開

編譯尤寶琪／綜合21日電
拜登總統20日簽署法案，「新冠溯源法」生效。（美聯社）
拜登總統20日簽署法案，「新冠溯源法」生效。（美聯社）

拜登總統20日簽署法案，將新冠肺炎疫情和武漢病毒研究所(the Wuhan Institute of Virology)之間潛在關聯的情報解密，並持續調查該病毒的起源。

「我們需要釐清新冠肺炎的起源，好幫助我們更好的預防未來疫情，」拜登在聲明中指出，「我的政府將會繼續審查與新冠肺炎起源有關的所有機密訊息，包括與武漢病毒研究所之間潛在的關聯性。」

拜登補充說：「藉由實施這項法案，我的政府將盡可能地將最多的資訊解密並分享出去。」

2023年「新冠溯源法」由共和黨參議員霍利(Josh Hawley)和布朗(Mike Braun)提出，並在參眾兩院都獲得兩黨一致的支持通過；根據新法，國家情報總監有90天的時間將實驗室的研究與活動與新冠病毒爆發之間的關聯情報公諸於世，包括任何在2019年秋季生病的實驗室人員資料。

布朗稱讚拜登的決定是正確的，「美國民眾不該得到歪曲的事實和表面說辭，他們有權得知事實。」

世界衛生組織(World Health Organization)也敦促中國公布所有與新冠肺炎疫情起源有關的資訊，並在上周指出，中國隱瞞有關新冠病毒起源的基因證據，稱由中國科學家短暫發布至網路的資料顯示，證明武漢市場上的確有野生動物。

美國情報機構對於新冠病毒是由實驗室病毒外洩或動物傳染所造成，看法不一，而中國始終否認病毒是從實驗室洩出，且一再暗示病毒起源於中國之外。

不過，能源部調查結論認為，此說法「可信度低」，聯邦調查局2021年的調查結論評估也持相同結論，與其他四個情報機構所得結論相左。

新冠肺炎目前已在美國造成超過110萬人死亡，專家指出，短時間內甚至可能永遠都無法得知新冠肺炎病毒起源。

新冠肺炎 武漢病毒研究所 拜登

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