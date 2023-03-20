就是愛用TikTok？4招保護隱私安全
美國政府正緊盯TikTok，要求其中國母公司「字節跳動」(ByteDance)出售TikTok，否則恐怕面臨被禁的命運，華盛頓郵報(The Washington Post)報導提供建議，教導TikTok使用者該如何因應可能的政策轉變。
目前TikTok仍可正常運作，無論這款應用程式未來會落入哪家公司手中，現在確實是思考個人對於TikTok風險承受能力的好時機，TikTok不僅屬於中國公司，該平台還收集許多用戶的個人資訊，這點與許多美國公司應用程式相同。
對於大多數民眾而言，假設中國利用TikTok進行間諜或操縱活動的擔憂並非切身相關的事情，不過，關閉TikTok取得個人智慧手機聯絡人的權限或取消與臉書帳號的連結仍然值得留意；近期TikTok母公司「字節跳動」員工涉嫌利用該應用程式監視記者與其聯絡人。
使用者還能要求個人TikTok數據的數位文件，包括追蹤者清單，對於轉移至另一個應用程式可能有幫助。假使用戶在TikTok上有大量的追蹤者，也許就需要好好思考該應用程式被禁用的後備方案。
若看到TikTok影片建議使用VPN取得該應用程式，不要跟隨該指示，這些技術對於大多數人來說並沒有用。以下是四個值得考慮現在在TikTok上採取的隱私保護措施：
1.不要給予TikTok取得聯絡人資訊的權限
打開TikTok的「設定」Settings＞「隱私」Privacy＞「同步通訊錄與臉書好友」Sync Contacts and Facebook Friends，確認兩個功能均已轉成關閉模式。
若先前曾分享聯絡人資訊，同樣可以從此設定中移除。
2.創立一個更隱匿的新帳號
使用一次性使用的電子郵件地址，不要與手機連結。
3.封鎖TikTok在應用程式之外追蹤的能力
無論是iOS或Android系統，當TikTok要求追蹤許可權時請勿接受。可以使用Disconnect's, Do Not Track Kids等應用程式進一步限制追蹤。
4.不透過帳戶使用TikTok
即使沒有TikTok帳戶或下載該應用程式，仍可以在線上觀看平台上的影片，但沒有追蹤或上傳影片的功能。
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