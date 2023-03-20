就是愛用TikTok？4招保護隱私安全

加州橙郡禁止員工在公務手機使用TikTok。（取自臉書）

美國政府正緊盯TikTok ，要求其中國母公司「字節跳動」(ByteDance)出售TikTok，否則恐怕面臨被禁的命運，華盛頓郵報(The Washington Post)報導提供建議，教導TikTok使用者該如何因應可能的政策轉變。

目前TikTok仍可正常運作，無論這款應用程式未來會落入哪家公司手中，現在確實是思考個人對於TikTok風險承受能力的好時機，TikTok不僅屬於中國公司，該平台還收集許多用戶的個人資訊，這點與許多美國公司應用程式相同。

對於大多數民眾而言，假設中國利用TikTok進行間諜或操縱活動的擔憂並非切身相關的事情，不過，關閉TikTok取得個人智慧手機 聯絡人的權限或取消與臉書帳號的連結仍然值得留意；近期TikTok母公司「字節跳動」員工涉嫌利用該應用程式監視記者與其聯絡人。

使用者還能要求個人TikTok數據的數位文件，包括追蹤者清單，對於轉移至另一個應用程式可能有幫助。假使用戶在TikTok上有大量的追蹤者，也許就需要好好思考該應用程式被禁用的後備方案。

若看到TikTok影片建議使用VPN取得該應用程式，不要跟隨該指示，這些技術對於大多數人來說並沒有用。以下是四個值得考慮現在在TikTok上採取的隱私 保護措施：

1.不要給予TikTok取得聯絡人資訊的權限

打開TikTok的「設定」Settings＞「隱私」Privacy＞「同步通訊錄與臉書好友」Sync Contacts and Facebook Friends，確認兩個功能均已轉成關閉模式。

若先前曾分享聯絡人資訊，同樣可以從此設定中移除。

2.創立一個更隱匿的新帳號

使用一次性使用的電子郵件地址，不要與手機連結。

3.封鎖TikTok在應用程式之外追蹤的能力

無論是iOS或Android系統，當TikTok要求追蹤許可權時請勿接受。可以使用Disconnect's, Do Not Track Kids等應用程式進一步限制追蹤。

4.不透過帳戶使用TikTok

即使沒有TikTok帳戶或下載該應用程式，仍可以在線上觀看平台上的影片，但沒有追蹤或上傳影片的功能。