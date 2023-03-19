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大力援烏vs.美國優先 共和黨掀內鬨

編譯潘勛／綜合18日電

共和黨高層及選民對俄烏戰爭、美國繼續援助烏克蘭漸失耐心，一些黨內要人主張該減少援外，回來「美國優先」，但另些人卻主張大力援烏，指責拜登總統不力、太慢，華盛頓郵報指出，共和黨出現這種內鬨，代表保守派對干涉外國事務的支持，態度已出現大範圍轉移。

約50年前，雷根對突然發跡保守派新組織演說，他把美國牽纏到國外事務，描述成國家「要執世界牛耳」的宿命，要當「山上發光城市」而振奮其他國家，贏得台下如雷掌聲。

但3月，保派政治行動會議(CPAC)年度會議，在前總統川普演講完用晚餐時，競選亞利桑納州長失利的卡麗‧雷克(Kari Lake)被叫上去講話，她對共和黨活躍人士釋出的訊息卻大不相同。她說，大家住在發瘋的星球上，美國人苦幹賺到的錢，幾千億元都用在援外而引發第三次世界大戰；她除了虛膨援烏金額，還說戰爭無關美國，保守派一切「美國優先」。

美國正加深參與俄烏戰爭，雷克粗嘎地想扭轉過來，是獲得許多CPAC演說者的呼應沒錯，但遭一些國會共和黨人駁斥為少數人的邊緣看法，不意味著會危及北約組織(NATO)團結對付俄國總統普亭發動的侵略；戰爭開始以來，國會多次兩黨票決，通過的援烏金額已超過1130億元。

但共和黨選民愈來愈採跟雷克同樣的懷疑觀點，首先是民調指出，他們對國家繼續援助烏克蘭變得較冷感；再來是可能參選及已經參選2024年共和黨總統候選人提名的前總統川普、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、愈來愈多眾院共和黨議員，都在推銷那種懷疑論，可能影響漸次影響到俄烏戰爭及共和黨。

由雷根到雷克，代表的是共和黨過去幾十年間對外政策已然轉型；以川普為首的知名保守派要角，開始公然擺態，反對冷戰時代雷根的美國領導「自由世界」的立場；他們看待美國在世上的角色，與雷根大不相同；「美國優先」由邊陲變成中心，然後共和黨內部為是否繼續援烏，出現巨大分歧。

共和黨 美國優先 川普

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