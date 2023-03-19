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「解救」藍州「紅民」…愛達荷州西擴 想併俄勒岡東部

記者顏伶如／綜合報導
愛達荷州是保守派的堅強據點，所以想擴張州界，納入俄勒岡州境內的保守派地盤。圖為民眾在愛達荷州議會前舉行反墮胎示威。(美聯社)
愛達荷州是保守派的堅強據點，所以想擴張州界，納入俄勒岡州境內的保守派地盤。圖為民眾在愛達荷州議會前舉行反墮胎示威。(美聯社)

麥克考(Matt McCaw)在俄勒岡州東部土生土長，談吐溫和，曾任高中數學老師，為了幫社區貢獻力量而擔任寄養家庭收留無家可歸的兒童。對於愛達荷州想要擴張州界，把俄勒岡州東部也納入愛州，抱持贊成立場的他很不願意被形容為「分離主義者」(secessionist)。

麥克考說：「我們不覺得自己參加了分離主義運動，我們覺得是參加了自決運動。」

根據「大愛達荷州運動」(Greater Idaho Movement)的行動方針，州界向西擴張之後，大半個俄勒岡州將被納入版圖。

俄勒岡州向來身為藍州，但東部地區居民則以共和黨支持者為主。共和黨執政的愛達荷州想把俄勒岡州東部納入州界，聽起來雖然像是天馬行空的主張，提案上個月卻在愛州州眾議會通過並已送交州參議會，進入委員會等待審查。

麥克考表示，兩年半前推動加入愛州的行動時，很多民眾的反應是翻白眼並且嘲笑，「民選領袖根本不理我們」。他說，兩年過去了，如今民選領袖已願意聆聽意見。

麥克考位於鮑爾孤丘(Powell Butte)的家，與俄勒岡州第一大城、充滿自由主義色彩的波特蘭，彷彿兩個世界。他說，俄勒岡州偏鄉地區民眾過生活的方式與波特蘭都市人截然不同，每到選舉時候，由於都會區享有人口眾多的優勢，所有州內重要選舉，偏鄉地區投票票數永遠都輸給城市。

他舉例說，槍枝管控及毒品除罪化是城鄉差距、貧富差距最為明顯的兩大議題。他說：「政治緊張並不是因為波特蘭做了什麼，而是來自於當波特蘭做了什麼，還叫我們也要照辦的時候。對我們來說，這是行不通的。」

俄勒岡州 波特 愛達荷州

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