跟進美加印 英政府設備也禁TikTok

英國16日宣布政府所屬設備禁止使用TikTok，美加、歐盟機構、與印度稍早已實施相關禁令。（歐新社）

英國 政府16日宣布禁止在政府所屬設備使用TikTok ，成為最新一個禁用TikTok的西方國家，英國內閣辦公室大臣道登(Oliver Dowden)在議會上稱此為「預防性措施」，表示禁令將立即生效。

TikTok來自中國公司「字節跳動」科技(ByteDance)，引發資訊安全疑慮，擔憂TikTok可能與中國政府分享政治人物與高級官員的敏感資訊；美國、歐盟機構、加拿大、印度均已實行相關禁令。

道登稱，社群媒體 應用程式收集並儲存大量的用戶數據，包括聯絡人、使用者內容與政府設備的地理位置定位等敏感資訊。

TikTok長期以來堅稱該公司不會與中國政府分享資訊，16日TikTok發布聲明表示對英國政府的決定感到失望，稱該禁令是「基於根本的誤解，受到更廣泛的地緣政治所促使」，並稱正採取行動保護英國用戶的數據。

先前幾個英國政府部門以TikTok作為公共宣傳的工具，包括國防部。

英國新推出的禁令僅適用於政府官員的公務電話。

英國保守黨國會議員史密斯(Iain Duncan Smith)質疑英國政府是否正式將中國視為威脅，16日他讚揚對TikTok的禁令，並呼籲將禁令延伸至政府官員的私人設備。